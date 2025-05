En una entrevista íntima que conmovió a todos, Claudio García Satur, el eterno Rolando Rivas, se quebró emocionalmente al hablar de su relación con Soledad "Solita" Silveyra, su compañera en la mítica telenovela Rolando Rivas, taxista. Durante su conversación con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), el actor de 86 años revivió los momentos más emotivos de aquella química que cautivó a toda la Argentina en los años 70.

La relación de Claudio García Satur y Soledad Silveyra

En la primera temporada de "el taxista", Claudio, en su papel de Rolando Rivas, se enamoraba de una joven estudiante que provenía de una familia adinerada. Ella era Mónica Helguera Paz, protagonizada por Silveyra. Su gran amor de la ficción. Cuando ellos dos protagonizaron esta telenovela, él tenía 34 años y ella tan solo 22.

Claudio García Satur y Soledad Silveyra en Rolando Rivas, taxista.

La charla tomó un giro emotivo cuando Maugeri reprodujo un mensaje sorpresa de Silveyra para su antiguo compañero de elenco: "Mi Claudio querido, te amo y por sobre todas las cosas te respeto. Morí de emoción en tu última función. Esa emoción que te brotó es la emoción de todos cuando te vemos. Sos maravilloso, sos un gran tipo. Te quiero". Frente a estas palabras, García Satur no pudo contener las lágrimas.

Claudio García Satur rompió en llanto al escuchar el mensaje de su eterna compañera.

Visiblemente emocionado, el actor recordó cómo se construyó esa conexión única: "No nos dimos un beso el primer día, tardamos 2 meses. A medida que la historia fue avanzando, fue mi compañera hasta el último día de grabación y fue parte del amor de mi vida".

Reveló además un momento de especial vulnerabilidad durante el rodaje: "En un momento sentí que me estaba enamorando, pero es mentirosa la frase. Una mujer puede decir 'me estoy enamorando', un varón dice 'me enamoré', te cae de día como una bocha".

Claudio García Satur y Soledad Silveyra a una de las parejas más queridas de la ficción argentina.

Por otra parte, el legendario artista recordó con honestidad el momento en que la actriz decidió abandonar la ficción: "Me dolió mucho, se lo dije. La mujer tiene esa condición, sabe cuando tiene que parar". Esta decisión, como reveló la propia actriz en su paso por +Caras, respondía a la necesidad de proteger su matrimonio y su rol como madre reciente de una dinámica que la comprometía.

Entre las revelaciones más conmovedoras, García Satur describió la conexión única que los unía: "Fue un amor silencioso, nos podíamos comunicar en un idioma que nadie podía entender, que nadie debía entender. Un idioma extranjero pero que nadie habla. Hablamos nosotros a través de una historia que está escrita por otro, eso es extraordinario".

Claudio García Satur en +Caras: "Fue un amor silencioso".

La telenovela creada por Alberto Migré en 1972 marcó un antes y después en la televisión argentina, superando los 40 puntos de rating y convirtiéndose en un fenómeno cultural. Más de cincuenta años después, el recuerdo de esa pareja sigue vivo en la memoria colectiva.

Al cierre de la entrevista, un emocionado Claudio García Satur reflexionó: "A mí no me importa, yo digo que estoy viejo, hasta le pongo humor. No me gusta la palabra anciano, yo digo que soy añejo, estoy guardando el mejor licor hasta el final. Ella está ahí".