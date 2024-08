Marta Fort y su hermano mellizo Felipe dieron una emocionante noticia, cuando dejaron entrever la posibilidad de una biopic propia. Los hijos de Ricardo Fort aún se encuentran en la mira de todos, ya que fueron los primeros hijos de vientre subrogado de Latinoamérica. Hoy en día, tienen 20 años.

La palabra de Marta Fort

En conversaciones con Intrusos (América), la hija del mediático y empresario se refirió al documental que hicieron en honor a Fort, “El comandante Fort”. Durante la charla, afirmó que podría haber una segunda temporada. “Hablaron con nosotros, pero está en veremos. Por ahora no, no se sabe”, indicó la joven. Pese a que aún no hay confirmaciones sobre el lanzamiento, no quiso dejar de lado el rol de Gustavo Martínez, la pareja de Ricardo, tanto en su vida como en la de su padre.

El tutor de los mellizos se suicidó en febrero del 2022, y la familia del difunto no estuvo conforme con el rol que le impusieron en el documental de Star+. Esto despertó un fuerte debate y escándalo que terminó rodeando a la producción. A pesar del momento, Martita aseguró que recuerda a Gustavo todos los días. Hasta le dedicó un posteo en sus redes sociales, por su cumpleaños.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una pregunta de Flor de la V. La conductora indagó a la joven sobre si tenían pensado una biografía sobre ellos dos, ya que eran los primeros hijos de vientre subrogado de Latinoamérica. Ante esto, la hija de Fort respondió: “Si, puede ser que lo hagamos, se puede hablar. Imaginate el quilombo que tuve yo en mi primaria. No entendían nada. Decían que no queríamos decir que éramos adoptados o no sé. Pero sí, estaría bueno hacer una serie sobre nuestra historia”.

Esta respuesta dejó entrever la posibilidad de ver la historia de Martita y Felipe Fort, hijos de Ricardo Fort. Si bien no hay confirmado nada, sería una historia llena de anécdotas sobre su particular nacimiento, para la época. En un principio, deberían finalizar la serie de El Comandante, y ver cómo se encuentran frente a los medios. Hace unos días, Felipe confesó que volvió a estar soltero, ya que estaban tomándose un tiempo con Priscila Godoy. Por su parte, Martita continúa con su carrera de modelaje y no se pronuncia de su situación romántica.