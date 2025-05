Una de las celebrities que brillaron en el CARAS Moda de este 2025 fue Juli Poggio. Su carisma y gusto por la moda la llevaron a convertirse en una de las modelos más requeridas del último tiempo. La influencer marca su estilo sexy pero con corte princesa en todos los eventos de los que participa. En esta ocasión, fue parte de los exclusivos invitados que se presentaron en el imponente Salón Janos Darwin 1 y 2, ubicado en Palermo, y lució dos looks tendencia.

Desfile CARAS Moda / Créditos: Federico de Bártolo

Juli Poggio brilló en el CARAS Moda y marcó la tendencia con dos looks exclusivos

Durante la noche del 29 de mayo, el Salón Janos Darwin 1 y 2, ubicado en Palermo, fue testigo de uno de los eventos de moda más importantes. El CARAS Moda reúne a los mejores diseñadores de la industria de la alta costura argentina y desplegó un desfile, donde también se mostró la colección de Janos Atelier. El nivel fashionista del país y sus diseños originales fueron portados por diferentes celebridades que representan a la revista y a lo mejor del modelaje. Entre ellos, una que se robó las miradas fue Julieta Poggio.

Julieta Poggio / Créditos: Federico de Bártolo

La modelo y ex Gran Hermano fue de la mano de Atelier Pucheta-Paz, y lució las ideas brillantes de Gustavo Pucheta y Fabián Paz. Al comienzo del evento, decidió ir por un look total black que impuso dentro del evento. Con un atuendo sofisticado y audaz, ella lució un vestido corto voluptuoso, con tiras finas y adornado con plumas en su escote. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la extensa cola de la misma tela que le permitió diferenciarse y marcar presencia en uno de los eventos fashionistas del momento.

Julieta Poggio / Créditos: Federico de Bártolo

Julieta Poggio / Créditos: Federico de Bártolo

Sin embargo, los aplausos no quedaron solo en ese primer look que le daba importancia a la figura femenina y dejaba a las modelos brillar. Durante su paso por la pasarela, los diseñadores buscaron el otro lado más princesa de Juli Poggio y desplegaron un vestido corto perfecto para ella. Combinado con unos tacos con plumas, Pucheta Paz buscaron que la modelo luciera un look rosa pastel, de encaje, cuello alto y manga larga, con un estilo sensual pero delicado. La ex Gran Hermano marcó el camino para todos esos gustos más sofisticados y que buscan alejarse de los tonos oscuros.

Julieta Poggio / Créditos: Federico de Bártolo

Julieta Poggio / Créditos: Federico de Bártolo

De esta manera, Juli Poggio se volvió una de las protagonistas de la noche, y, finalmente, protagonizó la foto principal de la portada de la revista. La modelo fue acompañada por dos diseñadores exclusivos, que lograron resaltar lo mejor que ella tiene. Sus conocimientos fashionistas la posicionaron en un lugar importante dentro de la industria, donde marca las tendencias de la temporada, sin perder su estilo único que enamoró a todas las redes sociales.

Fotos: Federico De Bartolo/ Gabriela Cardu/ Lorena Constantini

A.E