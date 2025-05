Durante los últimos días, la China Suárez y sus hijos disfrutan de un exclusivo viaje por Turquía. Junto a Mauro Icardi, participaron de la celebración del Galatasaray y recorriendo las calles de Estambul, descubriendo los lujos del lugar. En este contexto, comenzaron a surgir rumores sobre una posible mudanza, entrando la duda sobre el futuro de los pequeños en la Argentina y si se irían con su mamá. Lejos de responder las preguntas, la actriz compartió un particular video de Rufina Cabré que impactó a todos.

China Suárez, Rufina Cabré

La China Suárez mostró un particular video de Rufina Cabré en Turquía

La relación de la China Suárez y Mauro Icardi sigue creciendo cada día. La pareja se comprometió en uno de sus viajes al exterior, y expresaron en varias ocasiones sus deseos de seguir construyendo un futuro juntos. A pesar de que el futbolista no puede ver a Francesca e Isabella, logró mantener una buena relación con los hijos de la actriz, con quienes convive en la mayor parte del tiempo. Por eso, ellos lo acompañaron en la celebración del Galatasaray como Campeón en el 2025.

Mauro Icardi, China Suárez y sus hijos

En este contexto, y con lo unidos que están ambos, empezaron a surgir los rumores de una posible mudanza. Si bien ellos no confirmaron ni negaron la información, al igual que sus expresas, los periodistas rescataron varios movimientos que tuvieron y que dejaron entrar la posibilidad de que esto ocurriera. Es así cuando se comenzó a cuestionar sobre los hijos de la China y dónde sería su futuro. Sus padres habrían asegurado que la mamá no podría llevárselas a Turquía, pero es una discusión que no está confirmada.

China Suárez y sus hijos

Fue así que la actriz compartió un polémico video que sorprendió a todos los seguidores y volvió a sembrar la duda. En el auto, recorriendo Estambul, aparecía Rufina Cabré, con un elegante enterizo a rayas estilo marinero. Así cantaba a la perfección la canción Aşkın Olayım, de la cantante turca Simge. "Aprendiendo turco", escribió la China, dando a entender que su pequeña había empezado a dar los pasos para quedarse más tiempo en el país.

Los comentarios no tardaron en llegar y en viralizarse. El video llegó a todos los usuarios de las redes sociales, quienes se dividieron con sus opiniones. A pesar de esto, tanto los pequeños como la China Suárez y Mauro Icardi, se mostraron contentos y emocionados de estar en el lugar donde trabaja el futbolista. Cabe destacar que este país fue el hogar de Wanda Nara y sus hijos durante varios años, hasta la polémica separación que hoy en día está ocurriendo.

A.E