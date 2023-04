Sol Pérez habló con sus seguidores de Instagram y les dio detalles de los preparativos de la boda con Guido Mazzoni, en especial lo que pasó con su anillo de compromiso y lo que va a pasar con su alianza de matrimonio.

La modelo y presentadora reveló el motivo por el cual no usa su anillo de compromiso. “Sabía que en algún momento me iban a preguntar por esto (en anillo), porque no lo tengo hace rato”, comentó Sol Pérez.

“Me lo saqué porque entreno, levanto la barra, levanto constantemente peso y me lástima y se me va a romper. ¡Guido gastó, realmente, demasiado dinero en ese anillo, por ende no lo quiero arruinar”, explicó en detalle la modelo.

Sobre la alianza de la futura boda, Sol se mostró preocupada: “No sé cómo voy a hacer con el anillo real de casamiento porque no hay forma… Prefiero tatuarme el dedo porque realmente no puedo tener un anillo porque se me pierde”.

“Me lo saqué para The Challenge porque sabía que los desafíos iban a ser muy fuertes y sabía que tenía muchas posibilidades de perderlo”, comentó la modelo.

Finalmente la panelista de Gran Hermano contó que nunca más se lo volvió a poner, pero remarcó que lo guarda con mucho amor y cariño. “Lo amo con todo mi corazón, es hermosísimo, pero no va con mi vida de deporte”, cerró la famosa.

Sol Pérez reveló nuevos detalles de lo que será su boda

La modelo remarcó que su boda será organizada por Claudia Villafañe. Ya tiene fecha definida, lugar y la persona que va a musicalizar su boda.

Sol Pérez fue muy clara y dijo que en su boda los invitados no podrán llevar celulares: “Tenemos casi todo armado”, señaló la modelo.

“El día del casorio es sin celulares, o sea, no se van a enterar de nada, pero luego se los voy a compartir todo”, añadió Sol Pérez.

