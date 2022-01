Soledad Aquino habló de la muerte de Santiago, el bebé que esperaba con Marcelo Tinelli

Totalmente recuperada, tras haber estado siete meses internada y luchando por su vida, Soledad Aquino rompió el silencio y reveló un doloroso hecho que le tocó transitar con Marcelo Tinelli.

"A los 24 años, con 8 meses y 20 días de embarazo, perdí a mi hijo", reveló, en diálogo con la revista “¡Hola! Argentina”.

Soledad Aquino sufrió la pérdida antes de tener a Mica y Cande Tinelli, que le dieron revancha a sus deseos de ser madre.

Ahora, volvió a abrirse sobre la dolorosa pérdida y reveló detalles desconocidos sobre el momento en que se dio cuenta que Santiago, el bebé que esperaba, ya había muerto.

"Estaba manejando y tuve un desprendimiento de placenta. Cuando me llevaron al sanatorio, ya había perdido cuatro unidades de sangre, que es muchísimo. Me desmayé, estuve un mes en terapia intensiva y mi hijo murió. En ese momento, recibí muchas transfusiones y contraje hepatitis C, un virus desgraciado que me amenazó toda la vida”, relató.

El dolor de perder a Santiago la acecha, aunque hoy Soledad encontró en el compartirlo su bálsamo.



