Soledad Aquino contó que perdió un hijo de Marcelo Tinelli con ocho meses de embarazo

Soledad Aquino, la primera mujer de Marcelo Tinelli y madre de Micaela y Candelaria, pasó por la experiencia de un trasplante de hígado en plena pandemia, que le valió varios meses de rehabilitación.

Ya totalmente recuperada, concedió una nota a Hola en la que habló de su experiecia, sobre todo para transmitir el mensaje de la importancia de la donación de órganos.

Soledad Aquino con sus hijas.

Una luchadora

Ante la consulta de si ya había tenido problemas en el hígado, la ex de Marcelo Tinelli contó una historia desconocida: "A los 24 años perdí mi primer hijo con Marcelo (Tinelli), Santiago… a los ocho meses y 20 días de embarazo. Estaba manejando y tuve un desprendimiento de placenta. Cuando me llevaron al sanatorio, ya había perdido cuatro unidades de sangre, que es muchísimo. Me desmayé, estuve un mes en terapia intensiva y mi hijo murió".

Soledad Aquino continuó el relato de esa experiencia y la relación con la que vivió en 2020: "En ese momento, recibí muchas transfusiones y contraje hepatitis C, un virus desgraciado que me amenazó toda la vida. A partir de ese momento tuve que aprender a cuidarme, porque todo lo que comía me caía mal. Por eso, cuando empecé a sentirme mal a mediados de marzo, pensé que era más de lo mismo, tal vez un cólico. Por suerte mi hermana insistió en llevarme a una clínica, porque veía que no mejoraba ni un poco. Ahí saltó que tenía una hemorragia interna y el hígado ya lo tenía a la miseria. Los médicos me dijeron que tenía que hacerme un trasplante".

La primera foto de Soledad Aquino luego de recibir el alta por su trasplante de hígado

Apenas le dieron el alta a Soledad Aquino, Marcelo Tinelli publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de aliento. “Vamoooos Sole” escribió Marcelo Tinelli en la red social del pajarito, junto a dos emojis de brazos y un corazón. Por su parte, Cande Tinelli compartió una historia en Instagram manifestando la evolución de su madre. “Tengan fe, los milagros existen” escribió junto a una foto tomando la mano de su mamá.

Finalmente la mamá de Mica y de Cande Tinelli recibió el tan anhelado trasplante de hígado en junio y en agosto le dieron el alta (luego de también pelear contra el Covid). Después continuó su recuperación en el Sanatorio de La Trinidad. Tanto Marcelo Tinelli como sus hijas, estuvieron acompañándola en este duro momento y hoy en día celebran su recuperación. Mediante redes sociales, Mica Tinelli compartió a días del alta, una cálida foto de su madre recuperada diciendo: “Miren a la diosa de mi mamá”.