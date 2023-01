La Mussic Sessions #53 de Bizarrap junto a Shakira es el tema del momento. En todos lados se comenta cómo fue el desahogo de la colombiana por la infidelidad de su pareja, el jugador español Gerard Piqué. Los famosos también han dado su opinión y Soledad Pastorutti no fue la excepción.

Un notero de Socios del Espectáculo se consiguió a Soledad Pastorutti en Punta del Este y no perdió la oportunidad de consultar su opinión sobre esta polémica. “Hace pocos días salió el nuevo tema de Shakira y Bizarrap, ¿A las mujeres se las critica mucho por la letra de sus canciones cuando se refleja algo de la vida personal?”, fue la pregunta del periodista para la cantante santafesina.

Soledad Pastorutti está en Punta del Este disfrutando de sus vacaciones.

Tras esto, con muy buena onda Soledad Pastorutti respondió: "Mirá, yo no soy de leer redes sociales porque siempre te vas a encontrar con un montón de críticas y muchas veces los artistas hacemos canciones que tienen que ver con algo personal. Lo de Biza es una cosa increíble, la verdad es que estoy orgullosa de que sea argentino y lo que genera. Shakira es una mina que a mí me encanta. Es una de las pocas latinoamericanas que logró que su música trascienda al mundo".

Seguidamente, aseguró que le parece “bárbaro” lo que Shakira hace con sus canciones, destacando que cada persona es libre de exponer sus situaciones personales. “De todas maneras, a veces pienso que habiendo una familia detrás, cuando uno ventila demasiado, es complicado también después. Yo creo que igual, a esta altura de vida, Shakira puede hacer lo quiera”, continuó Pastorutti.

Soledad bancó a Shakira y a Bizarrap.

Por otra parte, Soledad enfatizó que en esta época ya no se debe juzgar si está bien o mal que Shakira haya expuesto su situación sentimental con Piqué. “La mina escribió algo que necesitaba decir y me parece bárbaro. Yo siento que a veces uno saca a gritos el dolor”, indicó.

No obstante, el periodista de manera picante soltó la siguiente pregunta: “¿Es más barato hacer una canción que ir a terapia?". Y, entre risas, y con la astucia que la caracteriza, Soledad Pastorutti sentenció: "No, no te creas. Hay mucho trabajo detrás pero capaz que es más rápido".

AM