Stefi Roitman, instalada en Miami con los Montaner: conocé la casa donde pasa el aislamiento

Stefanía Roitman se instaló en Miami para pasar la cuarentena con su novio, Ricky Montaner, y comparte una mega residencia con la familia del músico.

A pesar de preservar la intimidad del clan, la actriz compartió parte de la residencia donde disfruta del aislamiento con su nuevo amor.

"No es la casa de la familia Montaner, estamos en un lugar todos juntos donde vinimos a pasar la cuarentena cerca de Sunny Island", aclaró la diosa en Bienvenidos a bordo.

Luego, aseguró que no estaba muy segura de compartir la intimidad del hogar y aclaró los motivos. " La verdad es que me agarra culpa, porque podría haber estado en mi departamento de dos ambientes en Buenos Aires , pero bueno, me tocó estar acá", expresó.

"Lo que pasa es que después a una la matan, enseguida te dicen '¿Qué tenés que andar mostrando?'", agregó luego.

