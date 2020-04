Diego Topa presenta a Mitai, la hija que tuvo a través de subrogación de vientre

Sus mañanas hoy son muy diferentes. Ya no le importa si el sol brilla o si llueve. Y aunque duerme poco y su sueño está atento al más pequeño reclamo, Diego Topa (45) se despierta cada mañana con una enorme sonrisa y la felicidad de haber cumplido el anhelo más grande de su vida. Lo primero que hace al despertarse ya no es controlar su celular para armar la jornada de trabajo. Hoy apenas abre los ojos, su mirada se clava en la pequeña cunita que descansa junto a su cama. Allí está su tesoro más preciado. El mejor premio que le mandó Dios. Mitai duerme plácidamente y responde al llamado de su papá con una enorme sonrisa que ilumina los rostros de ambos. Inmediatamente la carga en sus brazos y comienza con sus nuevas tareas de “papá primerizo”. Un título que lo llena de amor y de orgullo. Porque cuenta que luchó mucho por esa beba y que, finalmente, la recompensa llegó. “Estamos desde enero en Miami con mi pareja porque viajamos para el nacimiento de Mitai y aquí nos encontró la cuarentena de esta terrible enfermedad. Claro que nosotros estamos viviendo una realidad diferente. Obvio que cumplimos con todas las recomendaciones pero nos sentimos felices porque tenemos a la gordita que es puro amor y me tiene embobado todo el día”, cuenta Diego que sólo abandona el departamento que alquiló en Miami para hacer compras en el súper o para ir a la farmacia.

Pero la historia de Mitai comenzó hace ya varios años y es el mismo flamante papá el encargado de contarla. “Siempre soñé con ser padre. Y soy un ser muy positivo. Es parte de mi filosofía de vida. Es mi forma de verla y de vivirla. Desde que tengo uso de razón experimenté el gran deseo de tener un hijo. Siempre me vi papá. Tuve ese instinto. Primero ayudé a criar a mis hermanas y luego cumplí con mi función de padrino de sus niños. Pero siempre pensaba que todo llega en la vida cuando tiene que llegar…”, asegura Topa y la emoción se apodera de sus palabras. Pero igual se repone y continúa. “Hace unos años estábamos de gira en México y fuimos a comer a la casa de unos amigos que viven allá. Apenas entré me encontré con una imagen de felicidad plena. Ellos habían recurrido a la subrogación y tenían un hijo hermoso y ver esa imagen me desbordó el amor. Yo creo mucho en las señales que te va dando la vida y sé que hay que estar muy atentos a ellas. Aprendí eso con la experiencia. Entonces tomé la decisión y fueron cuatro largos años de proceso con muchas emociones encontradas en el camino. Hubo alegrías, frustraciones y mucha tristeza en este camino de cuatro años pero finalmente llegó este ángel, esta felicidad inmensa”, cuenta con sonrisa y algunas lágrimas.

Y aunque ya tenían todo organizado para instalarse en Miami el 15 de enero a esperar su nacimiento, Mitai se adelantó y tuvieron que volar antes de lo previsto. “Estaba grabando ‘El Restorantino de Arnoldo” –una serie de 18 capítulos como siempre para Disney- cuando me llamaron que debía viajar ya. Fue todo muy mágico. Porque ella tenía fecha de llegada al mundo para el 29 y ahí comenzaba nuestro alquiler del departamento. Sin embargo Mitai cambió todos los planes. Ella nació en Tampa –allí está el mismo doctor que atendió la llegada de los hijos de Luciana (Salazar), de Flavio (Mendoza) y de Marley-. Y lo más increíble es que al adelantar el viaje pude pasar por Disney y recargué mis pilas con toda su maravilla. Porque estoy muy agradecido con ellos que me manejan todo lo de la tele. Cuando comencé a armar este proyecto de ser papá se los conté inmediatamente y tuve su total apoyo. Por tanto amor que recibo estoy súper sensibilizado y lloro desde que después de tres pujos vi asomar la cabecita de Mitai y la pude cargar en brazos por primera vez. No me olvidaré jamás esa experiencia de presenciar el parto. ¡Es única! ¡Sólo llorás y te sentís invadido de amor! Recuerdo que la miré y le dije´¡Hola nos vamos a acompañar toda la vida!..”, confiesa Diego y su emoción se transmite.

Mitai, que ya superó ampliamente los 3.240 kg y los 50 centímetros de largo que registró al nacer el 22 de enero, aún espera recibir sus papeles legales para poder regresar a la Argentina. “¡Aquí nos agarró la cuarentena por el COVID 19 que retrasó todos los trámites de su pasaporte y además suspendió los vuelos para volver a Buenos Aires! Gracias a Dios mis papás pudieron viajar a conocerla y se fueron el 14 de mayo justo antes de que se decretara el aislamiento social”, asegura. Y con la sensibilidad a flor de piel, la ternura exacerbada y mucho humor que engaña la lágrima fácil, Topa advierte “¡Los cuarenta me pegaron fuerte! Y hoy estoy aprendiendo a ser papá, a cambiar pañales y a preparar mamaderas cada tres horas. Y aunque al principio no dormíamos es un tiempo fantástico para disfrutar a pleno de “pestañita” como la llamamos”, y una gran carcajada reemplaza al pañuelo.

Verborrágico, con ganas de trasmitir el amor que lo embarga en un momento tan difícil que vive el mundo, Diego quiere que como siempre su mensaje sea de esperanza. Y ese positivismo que lo caracteriza también fue el que primó a la hora de elegir el nombre para su hija. “Mitai es de origen QOM y en el Paraguay, Formosa y Chaco llaman así a los niños pequeños. Hace un tiempo la cantante Charo Boganín, del grupo Tolomec, me regaló su disco y estaba un tema con ese nombre que me pareció muy poético. Me impactó y allí quedó”, cuenta. Y aunque aún no tiene certeza sobre la fecha en la que podrán regresar a la Argentina –“Teniamos un vuelo reservado pero lo cancelaron y pasaron para junio”- , de a poco, Topa está volviendo a reconectarse con su trabajo que, después de Mitai obviamente, es la gran pasión de su vida. “Estoy conectado tecnológicamente con todo mi equipo. Ahora me descubrí inventando canciones todo el tiempo para Mitai con quien también mantenemos largos diálogos. Ella hace monólogos inentendibles con su juguete amado que es un pingüinito. Es muy viva y yo la miro y aprendo mucho de ella que te marca los tiempos de todo. Por ejemplo le estoy dando la mamadera y cuando no quiere más te la saca con su manito. Por eso hoy sólo quiero y recomiendo disfrutar lo simple de la vida. Tenemos que aprender que con parar un poquito no nos perdemos nada, al contrario, podemos ganar mucho”, advierte sabiamente. Pero rápidamente vuelve a concentrarse en el trabajo. “Este año estoy celebrando mis veinte años con Disney así es que hay muchas cosas planificadas. En principio ya tenemos un gran contenido digital por el canal de YouTube, con canciones como “Cuando Voy al Mar”. Allí cada viernes estreno un tema. También en la página web hay juegos, más canciones y diferentes actividades para que las madres puedan entretener a sus hijos. Está el Sing Alone con temas actualizados; el PregunTopa y los viernes también en Instagram presento un videoclip. La idea es no perder la conexión con los chicos hasta que pase esta espantosa enfermedad. Si me queda un sueño por cumplir en la vida, a pesar de que con Mitai ya cumplí el más grande, sería hacer algo con Xuxa, a quien admiro y adoro desde siempre”, concluye el feliz y orgulloso papá Diego Topa.