Dolor en Hollywood: murió el actor Irrfan Khan

El actor indio Irrfan Khan, conocido por sus interpretaciones en La vida de Pi, Inferno y Slumdog Millionaire, falleció a los 53 años en un hospital de Bombay. El nominado al Oscar, murió tras darle batalla el cáncer desde 2018.

La noticia de la muerte se conoció hace algunas horas y fue enviada por su agencia de representación. “Rodeado por su amor, por su familia, se fue al cielo dejando un verdadero legado. Todos rezamos y esperamos que esté en paz”, dice el texto.

“Descubrir que me han diagnosticado un tumor neuroendocrino ha sido difícil, pero el amor y la fuerza de quienes me rodean y de lo que encontré en mí me han llevado a la esperanza “, había declarado Khan en 2018, cuando presentaba su última pélicula.