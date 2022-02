Stefi Roitman contó toda la verdad sobre la relación con Marlene Rodríguez, su suegra

Hace unos días, el periodista Juan Etchegoyen reveló que entre Stefi Roitman y Marlene Rodríguez, la madre de Ricky Montaner, existe una tensa relación. Cansada de las especulaciones, la influencer salió al cruce y contó cómo es la relación con su suegra.

"Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi y Marlene hay tensión. Es más, alguien me contaba y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo ‘hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’", aseguraba el periodista Juan Etchegoyen.

Stefi Roitman contó toda la verdad sobre la relación con su suegra

También, Ricardo Montaner opinó sobre los rumores y tildó de "tonterías". "Stef es una hija entrañable y Marlene una madre amorosa y dedicada a hacer que nuestra familia sea mejor cada día", aseguró.

Con ánimo de dejar las especulaciones atrás, Stefi Roitman dio una entrevista la mañana del jueves con el programa Perros de la Calle y allí desmintió tener mala onda con la mamá de su marido.

"Ya me parece demasiado, no sé cuán interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad. No no me puedo llevar mejor con la familia de mi marido", señaló.

"Me contengo mucho, me encantaría responder pero después lo que primero dicen es 'Stefi respondió'", añadió explicando por qué no había salido a aclarar estos rumores.

La palabra de Marlene sobre su relación con Stefi Roitman

Marlene Rodríguez se encargó de aclarar cómo es su vínculo con Stefi Roitman en medio de todos los comentarios malintencionados.

"No hay manera de que alguien la reciba mal. Leí que decían que nos llevábamos mal y Dios quiera que nunca pase eso ¡Qué vaina tan horrenda!”, dijo la esposa de Ricardo Montaner para aclarar los tantos.

“No es cierto, ella es muy linda y la realidad es que si yo fuera mala con ella sería una mier... porque ella no se lo merece”, agregó en Mañanísima.