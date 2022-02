Stefi Roitman y Ricky Montaner celebraron el primer Día de los Enamorados estando casados

Instagram

Stefi Roitman y Ricky Montaner son una de las parejas del momento, y a solo un mes de haberse casado en nuestro país, están festejando su primer Día de los Enamorados, siendo marido y mujer, lo que hace que el día del amor, este año, sea aún más especial para ellos.

Ricky Montaner fue el primero en agasajar a su esposa, el artista compartió una postal de Stefi Roitman y escribió: "Ya que hoy es el Día de los Enamorados, subiré puras fotos de mi enamorada", advirtiendo a los seguidores que hoy le dedicara sus publicaciones a la dueña de su corazón.

La publicación de Ricky Montaner

Pero como si eso fuera poco, a continuación subió otra imagen de Stefi Roitman, donde aclaró: "Asi que si no quieres ver cursilerías...hoy no es el día para ver mi story", poniendo en alerta a aquellos que no son partidarios del romanticismo, para que no se empalaguen con sus demostraciones de amor.

Stefi Roitman, por su parte, abrió el abanico del amor y publicó un tierno video junto a Mao, el perro que tienen juntos, donde expresó: "Enamorados nosotros", mientras Mao le ponía la pata sobre su brazo, pidiéndole que le haga mimos. Pero también le respondió las publicaciones a su marido.

Stefi Roitman replicó en sus redes las publicaciones de Ricky Montaner y escribió: "Mi 14 de febrero tiene nombre y apellido", y aprovechó para recordar un hecho inolvidable: "Te amo, hace dos años subíamos nuestra primera foto juntos", haciendo referencia al día en que blanquearon su relación.