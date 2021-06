Después de doce días de internación en el Sanatorio Cantegril, de Punta del Este, Susana Giménez recibió el alta de terapia intermedia y será trasladada a una habitación común. La Diva en las últimas semanas generó mucha preocupación tras haberse infectado de Coronavirus.

“Notoria mejoría. Sale de alta de terapia intermedia. Pasa a una habitación común para completar su recuperación”, asegura el parte médico difundido hoy respecto a la salud de la diva.

Susana Giménez con Coronavirus: la diva obtuvo el alta de terapia intermedia

No obstante, los cúpula médica de dicho sanatorio sostiene que no tienen prevista una fecha de alta final. A diferencia de las primeras jornadas, cuando se aventuró una pronta salida del hospital que terminó siendo trunca, optan por la prudencia, para no generarle falsas expectativas a la conductora, de 77 años.

Luego de haber ingresado al centro médico en la noche del jueves 10 por una neumonía que complicó su cuadro de coronavirus, en la mañana del lunes 14 se determinó su traslado a una sala de la terapia intermedia debido a una saturación ineficiente de oxígeno. Una vez allí, el cuadro manifestó una evolución sostenida.