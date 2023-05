Susana Giménez se encuentra viviendo en Punta del Este, Uruguay, luego de radicarse de forma definitiva en el país vecino. La diva de la televisión Argentina siempre tiene una divertida y tierna forma de llegar a su casa a la que llamó “La Mary”.

“Como verán, siempre es igual”, escribió Susana en su cuenta oficial de Instagram en la que tiene más de 3 millones de seguidores, donde se muestra como sus perros la reciben entre ladridos, saltos, besos y mucho movimiento de colas.



Susana Giménez vuelve a la pantalla grande

La diva de la televisión Argentina vuelve al mundo del cine después de 24 años. Susana protagonizará una comedia de Diego Kaplan. Se comenzará a rodar en octubre y contará con el apoyo de Lucas Akoskin, quien será el encargado de la producción. "Cuando Diego me presentó el proyecto, no pude resistirme y me lancé de inmediato", contó Susana.

Luego, agregó: “No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años; la verdad es que no lo tenía en los planes. Pero Diego es una fuerza de la naturaleza y un visionario", comentó Susana Giménez quien en pocos meses vuelve a los sets del mundo del cine.

