Susana Giménez tendría una historia de conflicto secreta con Graciela Borges, según contó Tartu en "A La Tarde". Resulta que la historia data de muchos años atrás, cuando la diva de los teléfonos se consagró como tal y habría dejado de responderle a la actriz de cine.

"Envidia de Susana respecto a la carrera y al rol protagónico que tuvo como estrella internacional Graciela Borges", aseguró Tartu antes de contar que en el Festival de Cine de Mar del Plata en los años 60, los artistas internacionales querían conocer a la actriz.

Susana Giménez.

"En el año 60, Warren Beatty se enamora de Graciela Borges", contó el periodista que no consiguió que la artista le atienda el teléfono. Dos años después, Paul Newman viajó junto a la actriz en tren a Mar del Plata, pero tampoco logró conquistarla.

"Todo esto sucedía mientras Susana estaba dando sus primeros pasos en el teatro de revista", agregó Tartu para poner en contexto la data que contaba. "Susana siempre tuvo esta mirada con Graciela Borges porque es la carrera que a ella le hubiera gustado tener, la admiró hasta la envidia", sentenció Tartu.

Graciela Borges.

"Acá está Susana, la que no me responde los mensajes", le habría dicho Graciela a Susana en el "tributo" que le organizaron años atrás. "Porque Susana, una vez que llegó a ser número 1 en Argentina, no la invitó más al programa", explicó Tartu.

"Ella cuenta que al principio iba Graciela Borges con Darín al primer programa, después Graciela no iba nunca más en todo el año, Darín repetía. Después, ya Graciela tampoco fue al primer programa porque Susana estaba bien arriba", contó el periodista.

La palabra de Graciela Borges sobre su relación con Susana Giménez

En un audio que le envió a Karina Mazzocco, Graciela Borges expresó: "Hay un error de información porque la primera vez que me hice amiga de Susana fue para siempre, gracias a Dios. De verdad hay gente que no me gusta y tampoco lo digo porque no me gusta confrontar con nadie, pero le tengo mucho cariño a Susana y me pareció raro esto".

"A veces puedo estar de acuerdo o no, pero una cosa son los pensamientos y otra cosa son los sentimientos. Valoro en ella un sentiemiento que tiene de siempre estar en un estado amoroso, yo nunca la he oído hablar mal de nadie, te recuerdo que fui su testigo de casamiento", añadió Graciela desmintiendo que haya envidia por parte de Susana Giménez.