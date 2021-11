Susana Roccasalvo impactó con un cambio de look radical

Susana Roccasalvo apareció este fin de semana en la televisión con un look completamente renovado y prácticamente irreconocible.

La conductora de Implacables sorprendió a todos con un radical estilo que luego reveló fue parte de un error de color.

Con el cabello completamente castaño, la periodista lució muy bella, sin embargo reconoció que no se quedará de esa manera. “Soy yo. Fue un error de cálculo de la colorista. Nada que no se pueda subsanar en los próximos días. Le dije color miel y parece que se fue al cacao”, explicó entre risas.



Roccasalvo aseguró que no le gusta para nada este color, por eso esperará unos días para luego cambiarlo. “No me queda mal, pero no soy yo”.



Susana Roccasalvo, furiosa con Pampita: reveló una incómoda anécdota con la modelo

Susana Roccasalvo recordó en Implacables un momento incómodo que vivió con Pampita cuando la producción de la modelo la llamó para invitarla al piso y, a las pocas horas, la desinvitó aduciendo que se habían quedado sin lugar.

"Hoy voy a contar algo que no dije nunca, o si lo dije fue hace mucho. Cuando recién empezó el programa, hace un par de años, me llamó un productor y me invitó. Un día antes de ir me desinvitaron. Me dijeron: ‘es que se nos superpuso y entonces se nos complica'. Yo les soy sincera, esto fue hace como cuatro años, en ese momento muchas ganas de maquillarme y vestirme en la semana no tenía. Recuerden ustedes que yo, en ese entonces, no estaba tan bien como ahora. Me costaba mucho ir a los programas los días de semana", dijo.

"Lo gracioso es que nunca más me volvieron a llamar", remató.

VO