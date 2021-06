Susana Roccasalvo, furiosa con Pampita: reveló una incómoda anécdota con la modelo

Una nueva polémica envuelve a Carolina Pampita Ardohain y su programa, según recordó Susana Roccasalvo en Implacables, la producción de la modelo la llamó para invitarla al piso y, a las pocas horas, la desinvitó aduciendo que se habían quedado sin lugar.

"Hoy voy a contar algo que no dije nunca, o si lo dije fue hace mucho. Cuando recién empezó el programa, hace un par de años, me llamó un productor y me invitó. Un día antes de ir me desinvitaron. Me dijeron: ‘es que se nos superpuso y entonces se nos complica'. Yo les soy sincera, esto fue hace como cuatro años, en ese momento muchas ganas de maquillarme y vestirme en la semana no tenía. Recuerden ustedes que yo, en ese entonces, no estaba tan bien como ahora. Me costaba mucho ir a los programas los días de semana", dijo.

Susana Roccasalvo: “Me invitaron al programa de Pampita y un día antes de ir me desinvitaron”

Si bien Roccasalvo se mostró ofuscada al relatar la situación vivida con la producción de Pampita, aseguró que en ese momento pensó que lo mejor era no haber ido. "Lo gracioso es que nunca más me volvieron a llamar", remató.

El cruce de Charlotte Caniggia con Pampita en La Academia: "Bailás horrible"

En la gala de ayer Pampita y Charlotte Caniggia tuvieron un enfrentamiento luego de su performance. La joven dijo sentirse dolida por las devoluciones que le hace el jurado y la modelo no se lo dejó pasar.

"Te escuché decir que Pampita era mala persona", agregó Ángel de Brito. "No, mala persona no. No me gustó lo que me hizo", dijo Caniggia.

Al momento de dar la devolución Pampita fue por más y enfrentó a la participante. "Por qué no me dijo en el momento lo que pasó. Siempre es mejor de una. Decir cosas en la tele un año después", dijo.

"Me la re banco si me lo decís en la carita. Nos va a venir re bien si nos decimos en la cara. Esto no es un jardín de infantes. Bailás horrible, estás en tu peor temporada. No estás ensayando nada. Salió todo borroso, desprolijo. No me gustó nada, me pareció una coreo espantosa para presentar en un show como éste. No se le ve la evolución. No me gustó, una pasada sin fuerza", disparó.

"No somos una m... sos una irrespetuosa y una maleducada", lanzó.