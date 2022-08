Tajante decisión de Cande Tinelli contra Guillermina Valdés

Cande Tinelli, luego de haber pasado unos días de vacaciones en Bariloche, junto a sus hermanos y su padre, Marcelo Tinelli, se descubrió que tomó una drástica decisión que toca de manera directa a Guillermina Valdés, la ex de Marcelo Tinelli, con quien el conductor tuvo a Lolo Tinelli.

Juariu, una de las cazafamosos más conocida entre los medios de comunicación y fans de la farándula rosa, se dio cuenta de que entre la jurado de Canta Conmigo Ahora, Cande Tinelli y Guillermina Valdés, la comunicación, por lo menos en redes sociales, llegó a su final.

Tajante decisión de Cande Tinelli contra Guillermina Valés.

En abril de este año, el mundo del entretenimiento conoció la decisión de la pareja, de terminar con su relación de más de nueve años. Tanto la actriz como el conductor de TV, coincidieron en sus versiones de que fue una ruptura consensuada, que la relación llegó a su fin en los mejores términos.

Los hijos de Marcelo Tinelli no han querido hablar mucho del tema, pero sus acciones en las redes sociales, como un Like, un Follow up, un follow back, o un unfollow, puede decir mucho más que si dieran una nota.

“Cande dejó de seguir a Guillermina”, escribió la influencer y exparticipante de “MasterChef Celebrity”. Ahora ninguna de las dos se siguen en redes sociales, lo que tensa la cuerda de la relación entre las dos famosas y en el medio queda Marcelo Tinelli.

Cande Tinelli mostró su apoyo a Flor Peña

La cantante y diseñadora Cande Tinelli mostró su apoyo a Flor Peña, luego de que la actriz hiciera público que su cuenta de Instagram, con más de 6 millones de seguidores, fue cerrada y ahora deberá apelar ante Instagram Estados Unidos, pues su firma en Argentina respondió que no pueden hacer nada para resolverla.

“¡Qué disparate por favor! Todas salen mostrando sus cuerpos, acá y en otros miles de países. ¿Acaso es este país que es particularmente hater? Lo dudo”, expresó Cande Tinelli y agregó: “¡Flor, te amo y te banco siempre! Dale que la volvés a romper”.