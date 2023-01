Hace unos días, la influencer y cantante Tamara Báez y el cantante de cumbia 420 L-Gante armaron las valijas y junto a su hija Jamaica se dirigieron hacia la Costa Atlántica, para ser mas exactos a Mar del Plata. Mientras Tamara comparte en sus historias de Instagram las actividades que tiene y los paseos por La Feliz, también compartió la casa donde se encuentran hospedando los tres.

Las imágenes que compartió con sus fans, son de la increíble y lujosa casa en Sierra de los Padres, localidad que se encuentra a pocos kilómetros del balneario, y cuenta con una lujosa y amplia pileta que a su alrededor cuenta con un amplio jardín.

La pileta de la lujosa casa donde se hospeda Tamara Baez junto a su ex L-Gante

El barrio residencial de Sierra de los Padres

El increíble ventanal de la casa donde se hospeda Tamara Báez junto a su hija Jamaica

Tamara Báez responde a las críticas que le hicieron por irse con su ex de vacaciones

Hace algunos días, la madre de Jamaica recibió varias críticas por irse de viaje con su ex novio, con el cual tuvo polémicas peleas y una escandalosa separación.

"No, Tami. Que bajo caíste. ¿Y el amor propio y la dignidad dónde quedaron?", fueron algunos de los comentarios que recibió Tamara. Y como ella no puede quedarse callada, salió a responder: "¿Qué? ¿No puedo juntarme con el papá de mi hija? ¿Tratar de que todo esté bien? Ver la felicidad de mi hija cuando nos tiene a los dos no tiene precio".

