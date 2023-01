Tamara Báez rompió el silencio tras compartir imágenes con L-Gante en sus vacaciones: "Es de por vida"

Tamara Báez hizo público que está compartiendo lindos momentos junto a L-Gante durante sus vacaciones en Mar del Plata, situación que llamó la atención de sus seguidoras que no dudaron en hacérselo saber.

A través de las historias de su cuenta oficial de Intagram, Tamara Báez compartió una captura de pantalla de un mensaje privado que recibió. "Nooo Tami, que bajo caíste, el amor propio y la dignidad, ¿dónde quedó?", señaló una de sus seguidoras al verla junto a Elián.

Tami y Elián en Mar del Plata.

Fiel a su estilo de no dejar pasar las críticas, la mamá de Jamaica respondió filosa: "Qué, no puedo juntarme con el papá de mi hija? Tratar de que esté todo bien? Ver la felicidad de mi hija cuando nos tiene a los dos no tiene precio".

"Se puede estar separados y estar bien, traten de hacerlo. Al principio no pensé muy bien, ahora cada vez lo estamos entendiendo más. El vínculo nuestro es de por vida", agregó Tamara haciéndose cargo de que apenas se separó, quizás, no actuó bien.

La publicación de Tamara.

Tamara Báez sorprendió a sus seguidores con un impesado cambio de look

Si bien, Tami suele hacerse diversos cambios de imagen, en esta oportunidad no pudo realizarse el cambio de look que tenía en mente, pero el resultado final fue aún mejor que el original. Se colocó extensiones negras pero sin cambiar el color rojo que lleva actualmente en su cabello. Por lo que la combinación es similar a la que lució Shakira en la década del 90.

Aunque en un vivo de la misma red social, la expareja de L-Gante aclaró que en principio quería ponerse extensiones rubias, pero tuvo que desistir de su idea inicial ya que al bañarse, el tinte rojo que desprende su cabello recién teñido, iba a manchar las extensiones, por lo que terminó eligiendo las morochas.