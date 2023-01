Luego del fin de su relación en septiembre del año pasado, Tamara Báez y L-Gante estuvieron envueltos en distintos rumores de infidelidad y otros escándalos, pero recientemente decidieron ponerle una tregua al conflicto y llevarse mejor, por el bien de su hija de 1 año de edad.

Pese al buen vínculo entre ambos, al cantante se lo vinculó con otras figuras como Wanda Nara o su última pareja, Mica Pride, y a su vez, Tamara Báez dijo que la relación funciona meramente por su hija, descartando un posible acercamiento.

Sin embargo, ahora los papás de Jamaica sorprendieron a todos al verse juntos en Mar Del Plata, disfrutando de unos días de playa en familia.

Tamara Báez y L-Gante juntos en Mar Del Plata.

L-Gante y Tamara se instalaron en una casona en Sierra De Los Padres, que cuenta con una pileta y donde allí pasan gran parte del tiempo. Juntos organizan salidas a la playa, juegan con su hija, hacen almuerzos y cenas en su casa, y también aprovechan para salir de noche.

Báez había especulado sobre esta posibilidad de un viaje compartido con el cantante de Cumbia 420 en un vivo en Instagram. “No, no me voy de vacaciones con él, pero capaz pinta playita o bailongo, como corresponde porque somos una familia”, expresó la influencer, explicando que, si bien no viajaban juntos, un encuentro era probable.

Sea cual sea su vínculo, está claro que ambos han logrado dejar sus diferencias atrás y se esfuerzan día a día para criar a Jamaica de la mejor manera.

Tamara Báez se lanza como solista con “Cuánto Te Quiero”

Siguiendo los pasos de su ex, Tamara decidió volcar todas sus vivencias y experiencias personales en música y estrenó el hit de cumbia: “Cuánto Te Quiero”.

La canción es una colaboración con El Viejo Márquez, y se han relacionado las letras del tema con la relación de la influencer con L-Gante.

Es que parte de la canción reza: “Quiero ver tu cuerpo desnudo sobre mi cama y con mi boca llenarte de besos. Sentir tu respiración sobre mi pecho, sentir de tu boca decirme ‘te quiero’. Tú sabes que te quiero, sin ti no sé vivir, si tú no estás conmigo yo me siento morir, dejaste un vació aquí en mi corazón y esta es tu manera de pedirme perdón”, insinuando un posible acercamiento al padre de su hija.

