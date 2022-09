Tamara Báez está preocupada porque se quedaría en la calle con Jamaica: "Se le vence el alquiler"

L-Gante confirmó la separación de Tamara Báez, pero los idas y vueltas en las redes no dejan de sorprender a los seguidores. Según la palabra del artista la ruptura se dio hace dos meses, aunque lo que una de las situaciones que más preocupa a la madre de su hijas es el lugar donde vive.

Juan Pablo Merlo, el abogado de Tamara Báez aseguró: "Si hacemos la división de bienes, el señor Valenzuela no tiene nada y ella quedaría en una situación que no corresponde por ser quien lo acompañó. Ella está muy preocupada porque en tres meses se le vence el alquiler de la casa en la que están y tiene que ir a vivir con la mamá".

Según lo que relató el representante legal de la influencer, L-Gante no tiene ningún bien material a nombre suyo, por lo que la división de bienes sería muy complicada para la mamá de Jamaica que debería irse a vivir a la casa de la madre si se vence el contrato del inmueble donde vive con su hija.

Como si eso fuera poco, el letrado aseguró que L-Gante tiene controlada a la madre de su hija, ya que controla quién entra y quién no al barrio privado donde viven: "Hay una persona que se llama Luis que está encargada de quien entra y quién no, y ella no puede pedir que le den ese derecho porque ella no alquiló y él dio esa orden".

Tamara Báez y Jamaica.

Salió a la luz cuánto dinero le da L-Gante a Tamara Báez para los gastos de su hija

El abogado de Tamara Báez disparó: "Hay una violencia económica en este caso porque Tamara está manteniendo a su hija porque él le está pasando 50 mil pesos. Tengamos en cuenta que se suele regular el 25% de los ingresos y no creo que él este cobrando 250 mil pesos mensuales".

"Mi representada y su hijita se van a ir a vivir a la casa de la mamá. Además, es ella la que paga la obra social, le festeja los cumpleaños, todo. Ella me pidió cautela porque en definitiva, es el padre de la hija pero sí, tiene que ver con la violencia", agregó Juan Pablo Merlo.