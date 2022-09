Salió a la luz cuánto dinero le da L-Gante a Tamara Báez para los gastos de su hija: "Violencia económica"

La separación de L-Gante y Tamara Báez sigue dando de qué hablar, sobretodo por los numerosos encuentros del artista con Wanda Nara donde invierte grandes cantidades de dinero en exclusivos restaurantes de la ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con "Nosotros a la Mañana", Juan Pablo Merlo, abogado de Tamara Báez reveló cuál es el conflicto principal entre la influencer y L-Gante: "Hay una violencia económica en este caso porque Tamara está manteniendo a su hija porque él le está pasando 50 mil pesos. Tengamos en cuenta que se suele regular el 25% de los ingresos y no creo que él este cobrando 250 mil pesos mensuales".

L-gante, Tamara Baez y Jamaica.

"Mi representada y su hijita se van a ir a vivir a la casa de la mamá. Además, es ella la que paga la obra social, le festeja los cumpleaños, todo. Ella me pidió cautela porque en definitiva, es el padre de la hija pero sí, tiene que ver con la violencia", agregó el representante legal de la mamá de Jamaica.

Como si eso fuera poco, Tamara Báez también pidió una perimetral tras las amenazas que habría recibido de parte de su expareja que según sus dichos, no la dejaría rehacer su vida con tranquilidad, tal como él la estaría llevando a cabo con Wanda Nara.

Tamara Báez desmintió públicamente a L-Gante

L-Gante comentó en Facebook que la mamá de su hija le habría sido infiel: "Yo fui a mi casa y la descubrí jajaja y encima me fui... que hablen lo que quieran jajaja". Al ver las palabras de su expareja, Tamara Báez respondió en sus redes.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la mamá de Jamaica compartió la captura de pantalla con el comentario de su ex y expresó: "Ok yo soy la infiel gente. Jajajajaja qué diceee".

Pero eso no es todo, ya que agregó una foto de L-Gante desde el auto y agregó: "Me siguió pero jamás me vio con alguien". De esa forma, Tamara Báez dejó en claro que no es cierto lo que dijo el padre de su hija y que a pesar de lo que diga, ella no fue infiel.