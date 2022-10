Tamara Báez reveló cuándo inició la relación de Wanda Nara y L-Gante: "Estábamos juntos"

La escandalosa separación de Tamara Báez y L-Gante sigue generando polémica. La influencer denunció a su expareja por la desaparición de sus pertenencias y hasta que no se esclarezca la situación económica, no lo autoriza a ver a Jamaica, la hija que tienen en común.

Pero como si eso fuera poco, en diálogo con "Argenzuela", Tamara Báez rompió el silencio sobre cómo inició el vínculo que une a L-Gante con Wanda Nara. Damián Rojo le consultó: "¿Coincidís con quienes ponen a Wanda en el lugar de la China? Digo, lo que ella había cuestionado de la China en su momento".

Tamara Báez.

"Sí, totalmente. Ella lo busca desde que estábamos juntos porque él mismo me mostraba, 'mirá me reaccionó a esto'. Y él en ese momento me decía 'es una persona grande'", respondió con total sinceridad la mamá de Jamaica.

Con respecto a cómo veía L-Gante a Wanda Nara previo a generar el vínculo que mantienen en este momento, Tamara reveló: "Me decía 'la vi en persona y no es lo que parece', me hacía esos comentarios, entonces yo no dudaba ni un poco".

Tamara Báez confirmó que se comunicó con Mauro Icardi

En un móvil con "A La Tarde", al ser consultada sobre si conoce al futbolista del Galatasaray, el abogado de la influencer expresó: "Se pusieron en contacto". Pero eso no fue suficiente y los panelistas quisieron saber de qué hablaron, por lo que Tamara sentenció: "Eso no puedo contarte".

A pesar de no haber dado detalles de la conversación que mantuvieron, el representante legal de la expareja de L-Gante dio a entender que el deportista se encuentra preocupado por la relación que mantiene Wanda Nara con el cantante y que charlaron para ver qué tan real es el vínculo entre los artistas.