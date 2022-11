Tamara Baéz se lanzó como cantante y el público no la perdonó

En medio de una batalla legal con L-Gante, Tamara Báez anunció con alegría que se iniciará como cantante. Esta mañana, en Socio de Espectáculo, analizaron la nueva meta de la influencer.

“Ella ya hizo algunas apariciones con L-Gante y lo acompañó en algunos shows, pero eran más chicos”, contó Rodrigo Lussich mientras mostraban imágenes de los ex arriba de un escenario.

“Se complica sin el autotune… Canta horrible", se lo escuchó decir en el piso. Quien grabara con Tami es El Viejo Marqués, un compositor y productor musical que apoya y acompaña a varias figuras del medio.

Comentando la situación, Paula Varela atinó a decir.: “Tiene ritmo”. “Es horrible esto”, disparó Lussich, y de fondo se escuchaban sonidos de vidrios rotos y perros aullando. “Es medio para abajo, yo me imaginaba algo más sexy y más sensual para Tami”, sentenció Karina Iavícoli.

Al entrarse del debut de la mediática, L-Gante opinó al respecto: “Me comentaron esto hace un rato y me parece perfecto. Por mí que le mande para adelante. Me encanta ver que la gente se enfoca así en algo. No vio nada de lo que subió a Instagram porque no tengo contacto ni verbal ni textual con ella, pero me parece bien”.

Tamara Báez reversionó una canción de L-Gante para reclamar la cuota alimentaria

Es de público conocimiento la mala relación que existe entre Tamara Báez y L-Gante desde que se dio a conocer la separación. En medio de las disputas quedó la hija que tienen en común, Jamaica, quien al parecer todavía no recibe la cuota alimentaria por parte de su padre.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Tamara Báez compartió un video en el que reversionó un pedacito de la canción que L-Gante le escribió a Wanda Nara, "El Último Romántico". En el adelanto del videoclip, el representante de la Cumbia 420 expresa: "Acá tenemos todo menos drama".

Por su parte, la influencer lanzó: "Acá tenemos todo menos la cuota alimentaria". De esa forma y con ironía, la mamá de Jamaica demostró que todavía no lograron ponerse de acuerdo con el cantante para fijar la misma.

"Va un temita, de mí para todas las luchonas", agregó Tamara Báez en la publicación que subió a sus redes. Sus seguidoras rápidamente reaccionaron apoyando la lucha de las madres solteras para que los padres cumplan con su obligación económica.