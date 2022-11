Tamara Báez apuntó contra L-Gante y reveló los motivos por los que se mudó de su casa en el country

La separación de Tamara Báez y L-Gante sigue dando de qué hablar. Luego de que el artista pusiera una medida cautelar para que su expareja no pueda mostrar en las redes a su hija, la influencer reveló en diálogo con A la Tarde por qué decidió mudarse del country donde vivía con el cantante de cumbia.

“Sé que te tenés que ir de tu casa y que vas a ir a lo de tu madre”, indagó el notero del programa de América. “No sé a dónde voy a ir”, fue la respuesta de la mamá de Jamaica.

“¿Te gustaría quedarte donde estás viviendo ahora?”, siguió el cronista, pero Tamara fue contundente en los motivos por los que no volverá a su antiguo hogar: “No, en ese country no, porque vive gente de él que me tiene súper controlada”, reveló.

Por último, consultada por su enojo por la incipiente relación de L-Gante con Wanda Nara, la joven aclaró: “No, no es así, a mí no me molesta eso”.

Tamara Báez publicó un reclamo dirigido a L-Gante

Tamara Báez compartió una imagen de una bolsa llena de paquetes de fideos y expresó: "La cuota alimentaria? ¿Y con qué se paga la luz? ¿La obra social?, etc". Así expuso que todavía no llegaron a un acuerdo por los gastos de la hija que tienen en común.

Pero como si eso fuera poco, la influencer continuó: "Una vergüenza, la voy a mantener a fideos a mi bebé ahora" y agregó un emoji de una rata. Aunque eso no fue lo único que le hizo llegar L-Gante a su expareja. "Pañales de otra marca que ni usa también. Yo no puedo creer esto", expuso la mamá de Jamaica.