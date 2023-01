Tamara Báez y su problema de salud

La ex de L-Gante, Tamara Báez, saltó a la popularidad por su ex pareja, pero ella con el tiempo supo ganase su propio público. Esta siempre activa en su cuenta de Instagram, compartiendo con sus seguidores todo lo que hace, desde su nuevo diseño de uñas, hasta su cambio de look.

L-Gante, Tamara y la hija que comparten en común Jamaica, pasaron juntos noche buena y navidad, dando a entender que entre ellos "reina la paz", pero lo cierto es que en los últimos días Tamara estuvo subiendo contenido en sus redes, donde no se la podía ver feliz y radiante como antes, aparentando estar triste o que algo andaba mal. Preocupados por la influencer, algunos de sus seguidores la estuvieron indagando, y ella decidió contar que le estaba pasando.

Que dijo Tamara Báez

Todos me están diciendo lo mismo. Estoy bien, pero sufriendo del dolor de espalda que tengo. Ya no aguanto”, comentó Tamara Báez en un captura de pantalla por los mensajes que le llegaron al privado de su Instagram.

Tamara Báez respondiendo a sus seguidores