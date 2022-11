Tamara Paganini se coronó subcampeona de la primera edición de Gran Hermano, fue entrevistada en exclusivo por Argenzuela por C5N, fiel a su estilo causó sorpresa con sus declaraciones.

Jorge Rial entrevistó a una de las jugadoras más recordada de todas las ediciones de Gran Hermano. Contó cómo fue su vida luego de salir de la famosa casa y a los 50 años sus expresiones siguen acaparando la atención.

El conductor inició el reportaje diciendo: "Para unos la mejor jugadora, para otros Top 3". La rubia, rápida de reflejos lo cruzó: Yo no entré a jugar, entré a papar moscas. Siempre tuve una forma de ser muy desestructurada. Capaz para la época era muy avanzada, fui como pionera con varias cosas. Había una atracción con mi personaje porque era diferente a las demás minas", expresó.

Inmediatamente, pasaron imágenes de Tamara durante su paso por el reality show y recordó que “la gente se apasionó con mi personaje, pero solamente era yo. Me dicen que ahora estoy hecha mierda, ¡Tengo 50 años!", remarcó.

También destacó que “nunca imaginamos que, a partir de ahí, nuestra vida iba a cambiar", reflexionando sobre la popularidad que consiguió al pasar por la primera entrega de Gran Hermano.

La subcampeona, en otro tramo de la entrevista, evocó: "Quería alejarme de los medios, pero no podía encontrar un trabajo normal. Tuve que coquetear con los medios para conseguir dinero para vivir. Por un pelito no difundí un video sexual, no tenía para comer. No hay videos porno míos".

Es conocida la confianza que Tamara Paganini y Jorge Rial desarrollaron, tal vez por eso en la entrevista le confesó: “Un famoso me pagó una fortuna como acompañante, pero no tuve sexo con él. Nunca me prostituí, porque mi pensamiento no iba de la mano con eso".

En el final del reportaje la subcampeona reveló un secreto que guardaba bajo siete llaves: "Hice una lista de personas que quería matar a los 70 años. Toda la agresión despertó un instinto asesino en mí. Vivía pensando en la venganza pura". Entre risas cómplices Tamara aseguró que el conductor de Argenzuela, Jorge Rial, también estaba en la lista.