Tamara Paganini analizó y criticó Gran Hermano 2022

Tamara Paganini ex participante y subcapeona del ciclo de Gran Hermano 2001, realizó un duro análisis y descargo sobre la nueva edición del reality show mas polémico del país.

La subcampeona del reality realizó un duro descargo en el programa Intrusos sin filtro sobre los participante y la producción, remarcando que el casting que hicieron fue "hegemónico"

"Me sorprendió que el casting haya sido tan hegemónico. Siempre se buscan arquetipos. Por ejemplo, Alfa está para mostrar a un tipo de la vieja escuela, machirulo", dijo la participante luego de que Flor de la V encontró algunas similitudes entre alguno de los participantes de este ciclo con la edición del 2001

"Sienten que necesitan actuar... Entraron a matar. Ya la primera semana estaban pensando a quién tenían que votar”, agregó Tamara Paganini sobre los participantes y remarcando que estarian haciendo un personaje dentro de la casa.

Tamara Paganini y su pasado previo a Gran Hermano

Tamara Paganini, fue una de las participantes mas polémicas de la casa de Gran hermano edición 2001. Precio al inicio de la nueva edición, Tamara volvio aparecer en los medios y en una entrevista con "Seres Libres" de Gastón Pauls habló de su pasado oscuro antes de ingresar a la casa mas famosa del país que le cambio la vida.

“Quería tomar todo el tiempo. No hacía falta que se me vaya el efecto para querer tomar más. Si me ponías una bolsa me la tomaba toda, me ha sangrado la nariz y yo en vez de estar preocupada por eso estaba preocupada porque no se me vaya la merca, que no se me vaya con la sangre. Una locura”, recordó su pasado con las adicciones.

También habló del precio que le dio la fama: “La fama me hizo mucho daño. Ahora los haters te escriben o te mandan un audio, en esa época los haters me escupían gallos en la cara, en el cuerpo. Me pasaba cuando iba a hacer una presentación a algún boliche, porque no tenía otra manera de trabajar, porque no podía conseguir un laburo normal”.

La vida de Tamara de Paganini hoy

Tamara a los 21 años participó del primer reality show del país, Gran Hermano, pero hoy mantiene un perfil bajo. “Según los haters soy millonaria, en mi cuenta de Tiktok se llenó de gente que no sé de dónde saca que soy mantenida, que tengo mucha plata”, cuenta acerca de los comentario que le hacen alguno de los seguidores.

“Estoy trabajando en la parte de fidelización de pacientes para un laboratorio de alta complejidad”, agregó al finalizar.