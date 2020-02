VIDEO | Tamara Pettinato sorprendió a Barbie Vélez con un regalo muy hot

Esta semana en Divina Comida, el programa de Telefé, tuvo como protagonistas a Barbie Vélez y Tamara Pettinato, que tuvieron divertidos momentos en el ciclo.

Para rematar la semana, la hija de Roberto Pettinato sorprendió a la modelo con un particular y muy atrevido regalo.

Los famosos debieron sacar un papel con el nombre de la persona a la que debían darle un regalo. Fue entonces que en la edición del viernes, Tamara le entregó un elocuente presente a barbie. "A ver, ¿qué es esto? ¿Es una maldita joda?", expresó la hija de Nazarena.

"Es un disfraz de Blancanieves hot. Es para ella y el novio hermanastro", dijo divertida Tamara.

"No sé, me da vergüenza. Nunca tuve uno de esos, así que no sé", cerró Barbie completamente colorada.

¡Mirá!