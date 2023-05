Tamara Pettinato rompió el silencio frente a las cámaras de Intrusos, una vez más para hablar en nombre de su familia. Recientemente, se cumplió un año desde que Felipe Pettinato sobrevivió al incendio que terminó con la vida de su amigo, Melchor Rodrigo.

Sin embargo, Tamara reveló que no le preocupa la fecha, sino el tratamiento de su hermano: "Nadie en la familia está contando que justo se cumple un año. Vamos llevando adelante el tratamiento de Felipe. O sea, me viniste vos a avisar de la fecha. Pero bien, estamos bien, intento no pensar todo el tiempo en eso", aseguró.

Una imagen de Tamara y Felipe Pettinato que compartió recientemente ella.

Luego, compartió cómo se encuentra Felipe actualmente: "Él está bien, está como en esta etapa del tratamiento donde salen algunos días, otros días viven ahí... lo lógico que va pasando cuando ya llevan un año limpios, 365 días", expresó con orgullo. "Es algo para festejar, aunque no sé como explicarlo... es una enfermedad crónica y de por vida, no es que está listo simplemente porque pasó un año, que está curado. Está todo bien, que siga adelante... es como una alegría con prudencia", destacó.

Por último, Pettinato decidió explicar demostrando su propia tranquilidad de que se trata de una etapa tranquila en la vida de su hermano. "Pero bueno, 'solo por hoy' es el lema", cerró.

La publicación de Tamara Pettinato sobre Felipe

En sus redes sociales, Tamara le dedicó unas palabras a su hermano en su cumpleaños número 30: “Hoy cumple 30 años uno de mis ídolos: mi hermanito Felipe Juan. Alguien que me enseña desde que nació que ser diferente está IGUAL DE BIEN que ser uno más. Alguien que no se dejó destruir por el bullying (cosa que todavía le hacen incluso desde los medios) aunque estuvo muy cerca de perder la batalla”.

Y cerró el posteo que acompaño con fotos junto a su hermano: “Hoy pelea por salir adelante y los que lo amamos y conocemos su sufrimiento no lo vamos a dejar solo. Comparto sus palabras de hoy (con su permiso) porque sé que pueden ayudar a otros que sufren adicciones o padecimiento mental. Feliz cumple. Te amo. Fuerza y adelante”.