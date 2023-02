Felipe Pettinato se fue de rehabilitación para irse a Pinamar y sufrió un percance en el camino: “Lo demoró la policía”

En mayo del año pasado, Felipe Pettinato ingresó a la clínica de recuperación de adicciones “Fundación Eira”, ubicada en Tortuguitas. La decisión fue tomada por la familia luego del incendio que ocurrió en su departamento, en la que murió el médico neurólogo Melchor Rodrigo.

Desde ese entonces, según informan desde la fundación y su familia, el hermano de Tamara Pettinato ha evolucionado para bien en el último tiempo, y es por eso que debido a su buena conducta, se le ha permitido salir de la clínica los fines de semana y reencontrarse con sus amigos y familia. De esta manera, el actor organizó un viaje a Pinamar con sus amigos y disfrutar de unos días en la costa argentina.

Juan Etchegoyen fue el encargado de revelar la información en Nosotros A La Mañana, brindando todos los datos que meticulosamente pudo reunir. “Esto está confirmado desde la Fundación, viajó dos días el pasado fin de semana”, confirmó.

Juan Etchegoyen reveló el percance que Pettinato sufrió en la ruta.

“El premio por buena conducta incluyó la posibilidad de ir con amigos, familia y dos personas de la Fundación que lo acompañaron hasta allí”, amplió el panelista, a lo que sumó: “Es su primera salida, al menos la que se conoce”.

Sin embargo, no todo fue acorde al plan, ya que el grupo con el que viajó tuvo que ser detenido por la policía en la ruta, luego de ir conduciendo a excesiva velocidad. “No manejaba él. Felipe estaba dentro y no hubo multa, solo una advertencia por parte de los oficiales de turno”, informó Etchegoyen. Luego, agregó: “Después de estar unos minutos demorado, el auto en el que se encontraba de copiloto siguió su rumbo”.

Felipe Pettinato.

El periodista continuó dando detalles sobre el viaje y aclaró: “Investigando me dijeron que el vehículo iba a una velocidad elevada y por eso lo detuvieron, pero en definitiva habría que ver si esto es cierto, lo confirmado es que abandonó por unos días su clínica”.

A modo de conclusión, el conductor de Mitre Live expresó: “Esta decisión de irse unos días a la costa fue consensuada y aceptada por la Fundación y, de hecho, personas de este lugar acompañaron al joven en su viaje. Su cuadro evoluciona favorablemente y decidieron darle un premio”.

H.O