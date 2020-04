El descargo de Thalía cansada por las clases virtuales de sus hijos en cuarentena

Desde el primero momento en que se decretó la cuarentena por el coronavirus, Thalía fue una de las figuras que comenzó con el lema de "quedate en casa" y animó a sus fans a que intenter sacar provecho de la situación y ver le lado positivo, sin embargo en los últimos días, las tareas escolares de Sabrina y Matthew, sus hijos, han sacado de quicio a la artistas.

Los hijos de la cantante están cursando de manera virtual sus clases y Thalía confesó a través de sus historias de Instagram que esta situación la supera: "Tengo que imprimir muchos papeles para la escuela de los niños y de pronto la computadora o el teléfono móvil no hacen conexión con la impresora y se conecta de pronto la impresora al Wi-Fi y luego imprime y luego no quiere imprimir. Yo ya no puedo más”, expresó con humor.

Pese a la queja, la cantante latina admitió que el trabajo que hacen los docentes es inmenso y aseguró: "A todos los padres y las madres que están pasando por la misma situación en la que yo me encuentro, va este beso gigante. Sí, podemos. Maestros y maestras, son lo máximo; los amamos", cerró.