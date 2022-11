Desde el entorno de Thalía, según ENews, la cantante mexciana desmintió los rumores que la acusan de atacar a la cantante colombiana Shakira por, supuestamente, referirse a ella como: "Patética y Dramática", luego de conocerse el single Monotonía, que habla de la separación con Gerard Piqué, padre de los hijos de la barranquillera.

Thalía y Shakira son dos de las cantantes más reconocidas en América Latina; sin embargo, el éxito mundial de la colombiana, frente al de la actriz y cantante mexica, cobra dimensiones colosales. Siempre se ha instalado que entre las dos artistas ha existido una fuerte rivalidad que excede lo profesional; pero, ninguna de las dos ha confirmado algo así.

Thalía desmiente que le haya dicho "Patética y dramática" a Shakira.

ENews hizo eco de las declaraciones oficiales por parte de la agencia que representa a Thalía, donde desmienten que sea cierto que su representada se haya referido de manera negativa en contra de su colega colombiana.

"Confirmamos que nuestra clienta no ha hecho transmisiones en vivo en ninguna plataforma desde enero 2022, y mucho menos ha realizado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana, con quien mantiene una amistad de años", afirma el comunicado en su parte inicial.

"Thalía es reconocida por siempre ser una persona con mucha luz y positiva, y las presuntas declaraciones no van de acuerdo a su forma de ser. Esta demostración viene de un canal de YouTube que usó este medio para esparcir un rumor totalmente falso", aseguró Acoustyle Communications.

El supuesto mensaje que abrió la polémica de Thalía contra Shakira

Según la misma fuente, el diario Clarín hizo públicas unas declaraciones viralizadas en TikTok. En el supuesto material, el video acusaba a Thalía de haber participado de un vivo en el que apuntó contra Shakira por la letra y la fotografía de su bachata Monotonía, en la que dice que su relación con Gerard Piqué se terminó por culta de la monotonía.

"La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere... Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere", aseguran que esas fueron las palabras de Thalía en contra de Shakira.