Como Lady Di, Shakira también tiene su vestido de la venganza para Piqué

Uno de los hitos fashionistas más recordados en lo que a royals respecta es el momento en el que Lady Di hizo su primera aparición pública tras divorciarse del por aquel entonces príncipe Carlos. En ese momento fue todo un revuelo porque la joven princesa utilizó un vestido negro que realzaba su figura y por supuesto estaba por fuera del protocolo real. Y ahora, la soltera más codiciada de la actualidad fue por el mismo camino: ¡Shakira tiene su propio vestido de la venganza! Y sí, es casi seguro que tras ver estas fotos Gerard Piqué se arrepentirá de haberle puesto final a su relación, incluso más allá de la "monotonía".

Recapitulando en esta historia, la cantante colombiana llegó a un acuerdo con su ex para que ella pudiera mudarse a Miami con sus hijos, Sasha y Milan. Más allá de iniciar una nueva vida en tierras estadounidenses, parece que Shaki está dispuesta a retomar su carrera a por todas. Sus últimos dos sencillos han sido un total éxito y han tenido gran aceptación en el público. Y ahora, volvió a dar un gran salto en lo que a lo profesional respecta, esta vez en el mundo de la moda.

Shakira posando para Burberry en su campaña Navideña.

La marca Burberry convirtió a Shakira en la nueva cara de su campaña navideña, que ha sido titulada 'The Night Before' (la noche antes). La firma icónica por fabricar trench coats y ser proveedora de la Familia Real, ahora hizo alianza con la colombiana para que protagonizara su última publicidad.

Cómo es el vestido de la venganza de Shakira

Se trata de un vestido trasparente -tendencia esta temporada-, con detalles plateados con el logo de Burberry y bordados de delicada pedrería, que incluye joyas espectaculares de la casa británica. Entre ellos, se vio a Shakira luciendo un anillo con la palabra "Love", "amor" en inglés. También sumó unos grandes aretes en forma circular, realizados íntegramente en brillantes.



Su estilismo contó además con un clutch color plata. En cuanto al beauty look, el make up fue del tipo nude y resaltó su mirada con sombras en tonos tierra. Shakira llevó el pelo en una ponytail alta, súper prolija.

El otro look icónico de Shakira para Burberry

Pero el "revenge dress" no es el único que usó la colombiana en esta mega producción. También pudimos verla con un estilo muy "lady like", en el que llevó una camisa con los famosos cuadrados tipo tartán de la marca. Por debajo, un corsé en tul elástico con paneles de encaje.

A la propuesta la completaba una falda tipo A con abotonadura frontal, cruzada y con cinturón ancho a la cintura, emulando el de los icónicos trench coats de la marca. También, lució botas del tipo mosqueteras "de calcetín" en punto a cuadros.

Para cerrar, Shakira vistió el consabido trench, con el logo de la marca, una coleta alta, grandes pendientes y un bolso de mano.​

Porqué Gerard Piqué aceptó que Shakira se quede con sus hijos

Si bien son varias las teorías que dan vueltas, en cuánto a porqué Gerard Piqué le cedió la custodia de Sasha y Milan a Shakira, lo cierto es que los niños han cumplido un importante papel en torno a la decisión, como también Clara Chía Martí, la actual novia del empresario dueño de Kosmos.

En el caso de Clara, porque es quien habría convencido a Gerard de que le haga las cosas más fáciles a su ex y es quien además pedía que "no se lastimasen más".

Clara Chía Martí y Gerard Piqué.

Por parte de los menores, en un caso de separación conyugal la opinión de los menores es clave. Los padres le preguntaron a los niños con quién querían vivir y quedó claro que tanto Sasha como Milan dijeron que quieren vivir con Shakira, su mamá.

Es que si los niños prefirieran quedarse en Barcelona Piqué no habría firmado este acuerdo. Incluso el ex defensor del Barça dio algunas pistas el pasado sábado en medio de su partido de retirada en el Camp Nou cuando dijo una frase contundente, entre lágrimas: "Amar es dejar ir". No pensaba en el Barça sino en los hijos Milan y Sasha.

La despedida de Gerard Piqué del Barcelona.

El llanto desconsolado de Gerard Piqué no era solamente porque se iba del club de sus amores, era porque llora desconsolado, había decidido dejar libres a sus hijos. Porque claro, los quiere.