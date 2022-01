Thelma Fardin reapareció después de su internación

Instagram

El jueves se conoció la triste noticia de que Thelma Fardin había tenido que ser hospitalizada por un cuadro de intoxicación medicamentosa. Esta terrible situación puso en alerta a los seguidores de la actriz que la apoyan siempre de manera incondicional.

Afortunadamente, Thelma Fardin obtuvo el alta médica y aprovechó que estaba en la comodidad de su casa, para llevarle tranquilidad a los seguidores y también agradecerles: “Ya en casa. GRACIAS POR SU AMOR”, fueron las palabras que escribió la artista.

La publicación de Thelma

Como si esto fuera poco, Thelma Fardin compartió un video en el que evidencia que está leyendo el libro que ella misma escribió, al que decidió titular “El Arte de No Callar”, una autobiografía entre el silencio y la impunidad. Pero eso no es todo, ya que destacó un detalle no menor.

En el video que ella misma filmó, le hizo zoom al título de uno de los capítulos de su libro, llamado “Dominio Público”, ¿será que el hecho de que su vida sea de interés público le afecta en gran manera?, ¿necesitará Thelma Fardin un poco de privacidad?

Lo cierto es que, el hecho de que Thelma Fardin haya reaparecido en su cuenta oficial de Instagram, le lleva tranquilidad a todos aquellos que estuvieron preocupados por su estado de salud y que día a día estuvieron pendientes de su evolución que afortunadamente va bien encaminada.