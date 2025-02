Desde su ingreso a la casa de Gran Hermano 2022, Thiago Medina se convirtió en uno de los participantes más queridos del reality. Su historia de vida conmovió al público, y su relación con Daniela Celis capturó la atención de todos, especialmente tras el nacimiento de sus gemelas, Aimé y Laia.

Sin embargo, el ex participante del programa ahora se encuentra en el ojo de la tormenta tras una grave acusación de estafa que sacudió a sus seguidores.

El primer cumpleaños de Aimé y Laia.

Thiago Medina fue acusado de engañar a sus seguidores a cambio de una cifra millonaria

En las últimas horas, una seguidora llamada Viviana Casaman decidió exponer en redes sociales su mala experiencia con un sorteo organizado por Thiago Medina, acusándolo de haberse quedado con una millonaria suma de dinero sin cumplir con lo prometido.

"Thiago, el ex Gran Hermano, hizo un sorteo por una moto y para participar había que transferirle 1500 pesos", explicó Viviana. Según ella, se podía realizar la transferencia desde cualquier billetera virtual y, además, quienes enviaban dinero desde varias cuentas tenían más chances de ganar.

"Yo confié, capaz que no me iba a ganar nada, pero dije: ‘¿Por qué no? ¿Por qué no creerle al humilde Thiago de Gran Hermano y a su familia, que en redes parecen tan buena gente?'", expresó con indignación.

Según el testimonio de Viviana, luego de realizar la transferencia, los participantes debían enviar el comprobante a un número de WhatsApp para quedar registrados en el sorteo, el cual se llevaría a cabo en el plazo de una semana. Sin embargo, cuando llegó la fecha anunciada por el ex hermanito, no hubo ninguna transmisión ni anuncio del ganador.

Thiago Medina junto a Daniela Celis y sus hijas.

"Pasó el domingo y nada. Thiago seguía subiendo historias como si nada hubiese pasado, aparecía en programas de streaming, pero nunca mencionaba el sorteo. Toda la gente en los comentarios preguntaba ‘che, nos estafó'", relató la denunciante.

En este sentido, preocupada por la falta de respuestas, Viviana intentó comunicarse con Medina a través de mensajes privados y comentarios en sus publicaciones. Finalmente, el joven subió una historia asegurando que el sorteo se realizaría el próximo domingo.

Ante la falta de certezas, Viviana decidió investigar más a fondo y se encontró con un dato llamativo: "Me fijé en Mercado Libre cuánto costaba la moto que iba a sortear, una Honda, y salía 8 millones. Entonces hice la cuenta suponiendo que cada uno de los 6000 participantes hubiera hecho tres transferencias, y daba 25 millones de pesos".

Ya completamente indignada con la situación, Viviana lanzó un fuerte descargo en sus redes: "¿Dónde quedó el Thiago humilde? Se hacen los buenos por Instagram y después hacen estas cosas. Yo creo en Dios y sé que cuando se te sube el ego, la vida te da una lección. Me angustia, no por mí, sino por las personas que realmente necesitaban esa moto o esos 1500 pesos. Thiago de GH nos estafó a todos. Tenemos que hacer que este chabón pague. Lo hizo solamente para estafar a las personas y quedarse con 25 millones”.

De todas formas, hasta el momento Thiago Medina no salió a dar ninguna declaración ni desmentir las acusaciones, aunque sí realizó el sorteo y anunció al ganador a través de su Instagram, una seguidora lo acusa de haber engañado a los usuarios a cambio de millones de pesos.

VFT