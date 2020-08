¿Tiene un romance con Tinelli? Laurita Fernández hizo frente a los rumores

Desde que Marcelo Tinelli se separó de Guillermina Valdés su nueva vida de soltero se convirtió en motivo de algunos rumores y fue vinculado a algunas mujeres. Primero, se dijo que el conductor estaba en pareja con una empresaria de la Patagonia, luego con Romina Malaspina.

Sin embargo, una de las últimas mujeres vinculadas al "Cabezón" no fue otra que Laurita Fernández. La bailarina fue señalada por Rodrigo Lussich como la nueva conquista. “¿Qué onda Tinelli? ¿Te estás reconciliando con Guillermina Valdés o harás caso a los que dicen que estás con Laurita Fernández? Es lo que dicen che, esa maldad”, dijo el periodista en Intrusos.

Lo cierto es que, al escuchar esta afirmación, Laurita salió al cruce de las versiones. “No puedo creer el nivel de machismo que todavía se maneja. A los hombres no los cuestionan. Nunca. Me cansé de callarme. Por ser mujer deducen que me gané mi lugar por algo que es MENTIRA. INDIGNA tener que aclarar estas cosas”, dijo la ex de Nico Cabré en Twitter.

¿Responderá Marcelo?