Marcelo Longobardi fue nominado a los premios Emmy

Con una sólida carrera periodística a nivel nacional, Marcelo Longobardi es la primera vez que está nominado a los premios Emmy por una entrevista realizada para la CNN en Español a los hermanos Jesse & Joy.

En diálogo con Infobae, el periodista dijo que todavía no lo puede creer y que la noticia lo tomó por sorpresa: "Me avisó CNN. No tenía idea de que podía entrar en semejante premio"

Mientras preparaba una nueva entrevista para la señal, Longobardi interrumpió su labor para atender el llamado con la gran noticia, a quien le transmitió inmediatamente a Laura, su esposa.

"Después lo llamé a Guido Valery" dijo Marcelo refiriéndose al gerente de Radio Mitre donde tiene su programa "Cada Mañana".

Al referirse a la entrevista premiada, Longobardi dijo que fue un reportaje extraordinario. También manifestó sus dudas a llevarse el galardón dado que la competencia es muy dura ya que en ese rubro, reportaje sobresaliente en español, también están nominados otros importantes periodistas como José Díaz Balart y con Camilo Egaña.