Florencia Raggi y Nicolás Repetto acaban de celebrar tres décadas de amor, y la actriz conmemoró este nuevo aniversario con un tierno posteo en sus redes sociales. En un contexto donde las relaciones suelen ser efímeras, la actriz de 52 años y el icónico conductor de 67 parecen haber encontrado el secreto para construir un vínculo sólido y duradero.

Con un mensaje cargado de nostalgia y afecto, en su cuenta de Instagram la ex top model compartió: “La primera y la última foto juntas. El levante en vivo (disimuladito). A 30 años hoy. ¡Viva el amor! ¡Vive!”. La publicación de la actriz incluyó fotos de sus primeros años de romance y del presente, que despertaron la alegría de sus seguidores. Además de un cómico video que marcaría el comienzo de su relación.

El antes y después de Flor Raggi con Nicolás Repetto.

La historia de amor de Florencia Raggi y Nicolás Repetto

La historia de esta pareja comenzó hace 30 años, cuando Raggi, entonces una joven modelo de 22 años, se destacaba por su magnetismo y belleza. Por su parte, Repetto ya era un conductor consagrado, conocido por su éxito con el programa Nico en Telefe. Separado en dos ocasiones, el periodista tenía tres hijos de sus matrimonios anteriores: Nicolás y Valeria, fruto de su relación con Cecilia Fontanarrosa, y Juana, nacida de su unión con Reina Reech.

El flechazo entre ellos fue inmediato. Repetto, deslumbrado por Florencia, no tardó en invitarla a su programa, donde protagonizaron una charla más cercana a la seducción que a la entrevista profesional. “¿Cómo puede que estés sueltita? ¿Qué le pasa a los jóvenes argentinos, o qué te pasa a vos?”, le preguntó Nico visiblemente interesado. Florencia respondió con sinceridad, dejando abierta una puerta: “Tal vez tampoco apareció la persona”.

La química en la pantalla traspasó las cámaras. Esa misma tarde, Nicolás llamó a Florencia a su casa e hicieron planes para salir esa noche. Durante su primera cita, ambos optaron por brindar con gaseosas de naranja en lugar de alcohol, dejando claro que la conexión no necesita artificios. Poco tiempo después, comenzaron a convivir, y Florencia dejó las pasarelas para seguir su sueño de ser actriz.

Juntos formaron una familia ensamblada, sumando a Francisco y Renata, hijos de su unión, a los tres que Nicolás ya tenía. Discretos y alejados de los flashes, en 2008 se casaron en secreto, un detalle que recién salió a la luz un año después cuando Florencia lo mencionó sin querer en una entrevista.

Flor Raggi y Nicolás Repetto junto a sus hijos: Francisco y Renata.

Con el paso del tiempo, ambos han reflexionado sobre lo que hace funcionar su relación. En 2011, en una entrevista con la revista Hola , Nicolás aseguró: “Esto es día a día. Nadie tiene la vaca atada en la pareja. Yo disfruto mucho, pero sé que ella no es mía ni yo soy de ella. Por suerte, es con alegría y la pasamos bomba. A mí me gusta ella, así que no es ningún sacrificio. Me gusta física e intelectualmente, y como socia. Si llegamos hasta el final así como estamos, encantado”.

Florencia Raggi en +Caras: “Encontré un ser con el que no me fue nunca un esfuerzo seguir construyendo”.

Por su parte, Flor Raggi, hace poco tiempo atrás, compartió en una entrevista con Héctor Maugeri para +Caras: “Casi vamos a cumplir treinta años de una vida en la que estuve más con él que sin él. Toda una vida compartida, construida, disfrutada, superada, tan hermosa, tan para agradecer porque sucedió”. También destacó que estar con Nicolás nunca fue un esfuerzo, sino un deseo casi natural de compartir su vida con él.

Con esta tierna publicación y a través de sus palabras y gestos, Florencia Raggi y Nicolás Repetto han demostrado que, en un mundo de relaciones fugaces, el amor verdadero puede perdurar. Treinta años después, su historia sigue siendo una inspiración.