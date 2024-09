Florencia Raggi se sentó en el sillón de +Caras en CarasTV para compartir una entrevista íntima y profunda con Héctor Maugeri. Durante la charla la actriz reveló cómo fue pasar la barrera de los 50 y cómo se lleva con el paso del tiempo.

“No me pesan los 51, no tengo problema en decirlo, ¿cómo me van a pesar? Hoy me siento más feliz, más plena que a los 20 en mi época de modelo”, confesó.

Florencia Raggi, feliz y plena a los 51.

El clima íntimo y especial que se genera durante las entrevistas con el director de Caras hizo que la actriz hablara libremente sobre su presente y cómo se siente hoy.

“Tengo la sensación de cierta plenitud que llega con la madurez y me gusta expresarlo porque en estos tiempos hay una idealización de la juventud”, explicó la actriz, que se encuentra presentando una nueva obra Matar a mamá, junto a María Rosa Fugazot e Inés Estevez en el teatro Politeama.

“Pasaron los años, la juventud se disipó pero apareció una madurez y un autoconocimiento que no podían aparecer a los 20”, asegura.

Durante la entrevista en +Caras repasaron toda su espléndida carrera de modelo y sus espectaculares producciones. También sus importantes trabajos en cine, televisión y teatro donde se destacó en La señorita de Tacna (donde tuvo que realizar su primer desnudo en escena) y la serie sobre Carlos Monzón, entre otros trabajos.

A los 51 Florencia Raggi luce espléndida y aunque ella reconoce que se cuida para estar y sentirse bien, no la obsesiona el paso del tiempo. “No me ha hecho grandes ruidos el paso del tiempo. Lo he tomado con bastante naturalidad. Busco con alegría los pro y desecho las contras de las cosas que no están más. Porque si me quedo con eso esa batalla no la voy a ganar y la única que pierdo soy yo”, comentó la actriz.

Florencia Raggi en +Caras.

Florencia Raggi revela cómo fue su paso de modelo a actriz

Durante la entrevista con Héctor Maugeri repasaron cómo fueron esos años espléndidos de modelo entre los 20 y 23 años, momento en que Florencia Raggi decidió dedicarse a la actuación y comenzó a estudiar con maestros como Julio Chávez y Raúl Serrano.

“La transformación de actriz a modelo fue una necesidad mía. No es que se dio porque sentía que en algún momento mi carrera en las pasarelas iba a terminar. Mi época de modelaje la disfruté, le puse toda la pasión pero no era mi sueño”, explicó Raggi.

En el repaso de su vida junto a Nicolás Repetto y su carrera Florencia Raggi asegura que tras haber pasado la barrera de los 50 el balance es más que positivo por eso el paso del tiempo no la afecta. “Eso depende de dónde uno pone los valores. De qué es lo que siente que vale más. ¿Es importante si tenés o no tenés arrugas o si estás sintiéndote bien con vos misma, pudiendo ampliar tus límites y romper prejuicios?”, aseguró convencida y feliz de su presente.