Florencia Raggi participó de una entrevista íntima con Héctor Maugeri para el programa +Caras que se emite por CarasTV. Allí repasó los mejores momentos de su carrera y por supuesto también hubo tiempo para hablar de sus dos hijos y contar qué hacen hoy Renata y Francisco, los hijos que Florencia Raggi tuvo con Nicolás Repetto. “Renata está en España y está súper bien, trabajando muy bien así que por ahora está allá. Francisco es chef y acaba de volver”, comentó orgullosa la actriz.

Florencia Raggi y Héctor Maugeri.

A la hora de definir la personalidad de cada uno de ellos y que siente que tienen parecido con ella y Nicolás Repetto, Raggi aseguró que son una mezcla de ambos.

“Renata es súper tenaz, Nico también y yo muchísimo. Ella tiene un carácter muy fuerte. Es super sociable, es muy amiguera , le gusta organizar programas. Más allá de que es diseñadora gráfica es muy productora, de hecho trabaja de project mánager. Eso lo sacó a su padre” explicó.

Florencia Raggi y Renata Repetto.

Con respecto a Francisco, el menor, destacó algunas cuestiones de su personalidad que encuentra similares a las de ella. “Fran es más tímido, en eso es parecido a mi, y muy carismático”.

Al repasar fotos de distintos momentos de su vida compartidos en familia Florencia Raggi se mostró conmovida y emocionada. “Me emociona hablar de mis hijos. Porque los amo. Son buena gente, sanos. Eso me da mucha alegría”, confesó.

Florencia Raggi con Francisco Repetto.

Cómo enfrentó Florencia Raggi el síndrome del nido vacío

“Los dos se independizaron muy pronto. No tengo nada para decir porque a los 18 yo vivía sola, pero yo me imaginé que en su coyuntura no iba a ser tan pronto. Renata alos 21 se fue a vivir sola. Fue difícil para mi, más de lo que me imaginaba’ reconoció la actriz.

En su entrevista con Maugeri, que fue muy sincera y sin máscaras, Florencia Raggi se atrevió a reconocer cómo le costó atravesar este momento particular en su vida.

Florencia Raggi en +Caras.

“Me habían dicho que la adolescencia era difícil y yo decía a mi no me va a pasar. El nido vacío tampoco es fácil. Sentía que me habían desmembrado, que me habían quitado parte de mi cuerpo. Me llevó tiempo armar los pedacitos”, confesó.

A pesar de que la actriz reconoce que entendía que es un proceso natural y sano, le resultó duro atravesarlo. "Me fue difícil. Lo expresaba a través del llanto, con angustia. Es un duelo a una etapa que se terminó. Ahora hay que darle paso a otra etapa”, aseguró Florencia.

Cómo vivió los embarazos Florencia Raggi

Al hablar de sus hijos durante la entrevista proyectaron algunas tapas de revista Caras en la que Florencia Raggi posa feliz embarazada.

“Mis embarazos fueron los mejores momentos de mi vida, lejos. Hasta ese momento mi cuerpo a través de mi carrera de modelo había sido siempre para el afuera y por primera vez lo importante estaba adentro. Mi cuerpo me estaba dando la maravilla de dar vida”, comentó.

La actriz confesó que no tuvo ningún inconveniente durante sus embarazos y fue una etapa que disfrutó mucho “Me gusta estar embarazada y parir. Pariría todo el tiempo. Fueron partos naturales los dos. A mi me encantó parir. Me preparé mucho. Es algo tan visceral, tan inexplicable”.

Florencia Raggi con sus hijos Francisco y Renata Repetto.

Con mucha emoción revivió esos momentos tan especiales que fueron la llegada de sus hijos. “Todo el embarazo lo viví con mucha naturalidad y alegría. Mi hermana más grande había tenido un embarazo complicado, eso lo viví muy de cerca. Por eso valoraba lo maravilloso y grandioso que era dar vida a otra persona, que la tenés en tu panza. Era un milagro lo que me estaba pasando. Estar embarazada no es estar enferma, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer”, comentó.

El balance es más que positivo y Florencia Raggi disfruta cada momento que comparte con Renata y Francisco, los hijos que tuvo con Nicolás Repetto con quien comparte la vida hace casi 30 años.