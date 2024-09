La clave para un matrimonio duradero según Florencia Raggi y Nicolás Repetto

Florencia Raggi participó en una entrevista íntima con Héctor Maugeri para el programa +Caras que se transmite por Caras TV. Durante la charla, repasó los momentos más importantes de su carrera, habló sobre cómo enfrenta el paso del tiempo, y, por supuesto, compartió detalles sobre su hermoso matrimonio con Nicolás Repetto, su compañero de vida y el padre de sus hijos, Renata y Francisco Repetto.

Una vida juntos: 30 años de amor y compañerismo

“Casi vamos a cumplir treinta años de una vida en la que estuve más con él que sin él. Toda una vida compartida, construida, disfrutada, superada, tan hermosa, tan para agradecer porque sucedió”, expresó la actriz, haciendo un balance del vínculo amoroso que mantiene con el reconocido presentador de televisión.

Asimismo Florencia agregó: “Encontré un ser con el que no me fue nunca un esfuerzo seguir construyendo, ni por la familia, por nada, sino porque era un impulso mayor el de ‘Yo quiero compartir la vida con esta persona’. ¿Es perfecto? No ¿Soy perfecta? No. Claro que tenemos situaciones, pero nunca dudando de ‘No sé si quiero estar con él’ y eso no sucede mucho”.

Cómo enfrentaron las crisis en su relación

Cuando Héctor Maugeri le preguntó sobre cómo manejaron los momentos de crisis en la pareja, Raggi reconoció que la diferencia de edad y la experiencia de Nicolás jugaron un rol clave. “Nico tiene una mirada más objetiva de la situación. Podía ver que eran etapas, y sabía dónde había que enfocarse, eso nos ayudó mucho”.

Florencia Raggi en +Caras: "quiero compartir la vida con esta persona".

Durante la entrevista, en el ambiente íntimo que caracteriza las charlas con el director de Caras, Flor se animó a revelar uno de los momentos más difíciles que vivió junto a Repetto: “Hubo una sola vez en la que estuvimos separados quince días. Creo que no lo supo nadie”.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto

“No veníamos estando muy bien. Justo él se había ido de viaje y entonces dijimos ‘hagamos como que no estamos juntos’. Pero lo fui a buscar a Ezeiza, osea que no duró mucho. Nunca se llevó un bolsito a otro lado, que podría haber sucedido, pero no fue necesario”, explicó la intérprete.

Por último, al ser consultada sobre la posibilidad de abrir su relación con Nicolás Repetto, Florencia Raggi fue clara: “No me parece, sí me parece que uno tiene que tener abierta la cabeza y ver qué necesita, yo siento que no la necesito, no me funcionaria”.

MDP