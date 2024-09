Florencia Raggi brindó una entrevista reveladora en +Caras (Caras TV), donde compartió cómo enfrenta el paso del tiempo, repasó los momentos más destacados de su carrera y reveló detalles inéditos de su vida personal. En una íntima charla con Héctor Maugeri, la actriz explicó por qué abandonó el modelaje en su mejor momento para dedicarse de lleno a la actuación.

Florencia Raggi en el living de +Caras

María Florencia Marinovich –como es su verdadero nombre– nació el 29 de octubre de 1972 en Buenos Aires. Su carrera en el modelaje comenzó mientras aún estaba en el colegio secundario. Con su imponente altura de 1,78 metros y una belleza cautivadora, rápidamente se convirtió en una de las top models más reconocidas de Argentina y la región.

La transformación de modelo a actriz de Flor Raggi

A pesar de estar en la cima de su carrera, hacia mediados de los años ‘90 la intérprete decidió alejarse de las pasarelas y abocarse por completo a la actuación. “La transformación de actriz a modelo fue una necesidad mía, no fue especulativo. No dije: como mi carrera se va acabar, ya voy viendo cúal es el segundo paso. Realmente sentía que fue aleatorio mi paso por el modelaje”, explicó Raggi.

Asimismo, contó cómo llegó al universo de la moda: “En mi vida era mucho más cercana la actuación que el modelaje, porque mi mamá es actriz y la verdad que en mi casa no se compraban revistas y no sabíamos que existían las modelos”.

“El modelaje vino por las publicidades. Mi madre, que sigue haciendo castings y comerciales, llevó fotos de mi hermana y mías, me llamaron para un desfile (que yo no sabía ni que existían) y lo hice. No me gustó porque era muy chiquita, pero después volví. Se fue abriendo ese camino porque me buscaban bastante y yo inocentemente fui entrando. Mi época de modelaje la disfruté, le puse toda la pasión, pero no era mi sueño”, completó.

La verdadera vocación de Flor Raggi

Fue entonces cuando Florencia Raggi decidió dedicarse a la actuación y comenzó a estudiar con maestros como Julio Chávez y Raúl Serrano. A lo largo de su carrera tuvo destacadas actuaciones en teatro, cine y televisión. Debutó en teatro con la obra Payasos imperiales, más tarde participó en La señorita de Tacna junto a Norma Aleandro (donde tuvo que realizar su primer desnudo en escena) y, entre otros trabajos, en la serie sobre Carlos Monzón.

Cuando Maugeri comentó que la esposa de Nicolás Repetto había enfrentado su cambio de carrera con valentía y sin miedo, ella reveló: “Lo hice con miedo. Fui para adelante porque soy super tenaz, pero con miles de miedos y dudas”.

Luego de ver algunos de sus trabajos en cine y televisión, Maugeri elogió su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, y Florencia confesó: “No hay nada más lindo que meterte en la piel de alguien diferente. Más allá de estar entregando mi alma en la interpretación, toda la preparación que me lleva a conocer el personaje es una de las razones por las que me gusta tanto actuar”.

El vínculo de Flor Raggi con su madre

La actriz que se encuentra presentando una nueva obra Matar a mamá, además de repasar su carrera, se animó a compartir detalles de su vida personal, incluyendo su estrecha relación con su madre, la actriz Nilda Raggi.

“Siempre es mejor hablar las cosas, con mamá hablo todo. Aunque, a veces no es lo más beneficioso hablar todo”, comentó. Al ser consultada sobre la popularidad entre ambas, respondió: “No, nunca lo hablamos. Mi mamá empezó de grande a actuar y yo siendo más jovencita, la situación fue diferente. No es algo que dependa de nosotras”.

Además, compartió: “Mi mamá disfruta de verme actuar, es muy exigente y crítica. Últimamente, está siendo muy elogiosa. Nos llevamos bien con mí madre, vino dos veces a ver la obra (Matar a mamá)”.

“Es muy bueno el vínculo que tenemos, tiene sus cosas obvio. Hay amor y hubo buena intención, ¿qué vamos a reclamar”, concluyó Florencia Raggi en el living de +Caras.

MDP