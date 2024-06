Martín Ku no ganó Gran Hermano, pero se llevó muchas cosas desde su ingreso a la casa más famosa del país. El ex participante se quedó con Arturo, el perro rescatado que llegó para que los hermanitos lo cuidaran y que eligió al "Chino" como su dueño.

El tierno video de Martín Ku de Gran Hermano en el reencuentro con Arturo

"Ahora sí, reencuentro con mi bebote hermoso Lo mejor que me dejó esta experiencia, un compañero para toda la vida. Gracias infinitas a todos los que nos mandaron tanto amor a Artu y a mí. Gracias a quienes lo cuidaron con tanto cariño durante estos días", escribió el ex participante en las redes sociales junto a varias fotos y videos del can.

"Gracias huellitas perdidas por darme este pedacito de cielo, gracias por salvarlo y confiar en mí", siguió Martín Ku sobre Arturo. "Bienvenido a casa, mi amor. Vamos a amarte, honrarte y darte la vida que te mereces", cerró muy emocionado el Chino. En el video, el ex participante de Gran Hermano se mostró muy emocionado por el reencuentro con su perro después de casi una semana de haber sido eliminado de la casa.

AF.