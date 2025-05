Tini y Miranda: la verdad detrás de esta inesperada colaboración

Tini y el exitoso dúo pop Miranda! finalmente hicieron match en “Me gusta”, su primera colaboración musical. Con destino de hit y como adelanto de su próximo álbum “Nuevo Hotel Miranda”, Ale Sergi y Juliana Gattas unieron energías con la joven estrella musical y ex “Violetta” para sacar a la luz la fusión perfecta. Un pegadizo single producido por Big One que encendió la expectativa desde su lanzamiento y no tardó en volverse tendencia en plataformas.

"Me gusta", la primera colaboración de Tini con Ale Sergi y Juliana Gattas rompió los charts.

El videoclip de "Me gusta", de estética retro futurista, muestra al trío musical con un look celeste y calzado metalizado. Siempre trendy, Tini lució un conjunto denim estilo Y2K de top halter y pantalón acampanado con apliques, mientras Miranda acompañó con piezas del mismo tono.

Incluso, algunos fragmentos del video -donde Stoessel luce el cabello bien corto- se asemejan a la estética de “Futttura”, el primer gran festival de la artista en Tecnópolis, con fecha el 24 de octubre. Un espectáculo sin precedentes para la cantante que recorrerá el inicio de su carrera, desde la serie “Violetta” hasta su transformación y evolución musical al día de hoy y que promete ser el evento del año, con tres escenarios y diferentes actividades para que los seguidores puedan vivir una experiencia distinta.

Stoessel se prepara para “Futttura”, el primer gran festival de la artista en Tecnópolis, con fecha el 24 de octubre.

La agenda del icónico dúo pop, que viene de reinventar su historia con el exitoso “Hotel Miranda!”, también viene cargada de novedades como su regreso a la silla de jurado en “La Voz Argentina” 2025. Y su nuevo álbum, que cierra con la participación de Stoessel, mantiene el espíritu teatral, pop y festivo de su antecesor, pero con material nuevo y un enfoque artístico más ambicioso en una fusión única de estilos y generaciones, sin perder su esencia. Se suman a las canciones del disco nuevo artistas como Fito Paéz, Vicentico, Leo Rizzi y Young Cister.

Agradecimientos: Sony Music Argentina