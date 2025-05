El “Wandagate” sigue latente luego de que Mauro Icardi y la China Suárez apostaran a su amor en medio de la guerra con Wanda Nara, quien en un principio supuestamente habría sido engañada por el futbolista del Galatasaray con la actriz. Otro de los protagonistas del recordado escándalo fue Jakob Von Plessen, que también fue acusado de serle infiel a su pareja, Zaira Nara, con una reconocida modelo.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Quién es Jimena Buttigliengo, la modelo con la que Jakob Von Plessen habría engañado a Zaira Nara en París

Cuando el río suena es porque agua trae dice el conocido dicho. Esto fue lo que habría desencadenado la separación entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen, quienes no salieron ilesos del “Wandagate” y, también, debieron afrontar fuertes rumores de infidelidad por parte del empresario agrónomo hacia la modelo.

Según trascendió en aquel entonces, Jakob habría sido cómplice del apasionado encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez en París. Sin embargo, esta no fue su única tarea aquel día ya que muchas periodistas de espectáculos revelaron que él habría disfrutado de una romántica noche con una reconocida modelo argentina radicada en Europa.

Majo Martino fue una de las panelistas en contar que la persona en cuestión era, nada más ni nada menos que, Jimena Buttigliengo. “Esa noche, el ex de Zaira estaba con una modelo muy conocida que vive en Europa. Es hermosa, divina y se llama Jimena Buttigliengo”, confirmó y generó otro escándalo en los medios.

Jimena Buttigliengo

El supuesto affaire entre Von Plessen y Buttigliengo se produjo en París mientras Zaira y su hermana Wanda se encontraban en Italia. Por esas casualidades, meses después la propia Zaira confirmó su ruptura amorosa con el padre de sus hijos, Malaika y Viggo, y decidió no hacer públicas las razones.

Jimena Buttigliengo es una modelo, actriz, practicante de yoga y cofundadora de una marca de moda. Nació en Córdoba y en plena pandemia del Coronavirus se instaló en Ibiza, España, donde actualmente vive con sus hijos mellizos, Lynda y Willy, fruto de su amor con Willy Rizzo Jr., diseñador francés e hijo del reconocido fotógrafo Willy Rizzo.

A través de su red social de Instagram, donde reúne más de 145 mil seguidores, la top model comparte su pasión por la moda y el modelaje, los tiernos momentos que disfruta con sus pequeños, y sus ratos libres llevando a cabo sus disciplinas favoritas: yoga, boxeo y funcional gym.

Jimena Buttigliengo

Cabe recordar que cuando las polémicas versiones salieron a la luz, Jimena Buttigliengo no se quedó callada y negó el affaire con un contundente posteo. “Cuando te despiertas en un país (Francia) y todo el mundo está inventando cosas que nada que ver sobre mí y mi nombre en mi país (Argentina)", escribió en aquel momento.

Y le habló directamente a la conductora: “Zaira Nara no conozco a tu marido, no lo vi nunca en mi vida. Luli Fernández dejá de inventar historias que no son. Karina Iavícoli hablen de cosas de verdad importantes y dejen de hacer lío entre las familias".

Sin embargo, su palabra no bastó para que en la actualidad siga siendo señalada como la mujer que estuvo con Jakob Von Plessen y con la que habría engañado a Zaira Nara en París.