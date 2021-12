Así está Tiziano Gravier, el hijo modelo y esquiador de Valeria Mazza

Supo heredar los bellos rasgos de su madre pero también el masculino espíritu aguerrido y la “facha” de su padre. Pero lejos del mundo de la moda en el que reina Valeria Mazza (49) y el del empresa- rio en el que manda Alejandro Gravier (59), Tiziano (19) llegó a cum- plir su gran sueño siendo apenas un adolescente. Aunque, como bien le inculcaron en la gran familia que con- forma junto a sus padres y a sus her- manos, Balthazar (22), Benicio (16) y Taina (13), todo se logra a base de esfuerzo y dedicación.

Comenzó a de- sarrollar su pasión por el esquí cuando apenas tenía 3 años y no era conscien- te de las piruetas que ya podía hacer sobre la nieve. Pero a medida que fue creciendo y dedicando más horas de su vida al deporte, se convirtió en un profesional de alto riesgo. Aunque su pasión también le insume grandes sacrificios. “Al pasar sólo 5 meses del año en mi casa, extraño horrores a mi familia y a mis amigos”, confió quien a los 12 años ya representaba a la Ar- gentina en las pistas blancas más pro- fesionales.

Tiziano ya ganó cinco co- pas del mundo y cumplió su sueño de participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Suiza. Allí fue abande- rado de la delegación Argentina, to- do un “honor” para él. Pero ese mismo espíritu inquieto que supo heredar es el que lo lleva siempre en su camino a ir por más. A pesar de entrenar tres horas por día, Tiziano también co- menzó a cursar la carrera, on line, de “Negocios Digitales” y “Programación Empresarial”, en San Andrés. Y, como su autoexigencia no le permite parar allí, probó un juego en el que desde pequeño tuvo la mejor maes- tra. Entonces aceptó el desafío y rea- lizó su primera gran producción foto- gráfica para “Vanity Teen”. Con sus claros ojos azules mirando a cámara posó como todo un profesional para el reconocido fotógrafo Oscar Cecere.

“A medida que crecía comencé a darme cuenta del tipo de ícono que es mi mamá en todo el mundo... Y, aunque de chico no me gustaba en lo absoluto cuando la paraban para hacerle una foto o darle un beso, quizás porque estaba un poco celoso, después entendí mejor las cosas y me animé a más...”, asegura Tiziano que ama esquiar y competir con toda su adrenalina a full. Pero también dis- fruta de sus horas de relax luego del duro entrenamiento, ahora en Sue- cia, donde aprovecha a leer libros como “La Mente del Campeón”, del sicólogo deportivo Jim Afremon, coach de destrezas mentales, tera- peuta profesional y líder en coaching. Quien, fiel a su edad, continúa cobi- jando sueños y hasta, asegura, se ani- maría también a un pequeño juego en la actuación.

“Mi gran sueño, sin dudas, es seguir esquiando, compitien- do e intentando cada día ser una mejor versión de mi mismo... ¿Ser actor? ¿Por qué no? El modelaje me gusta. Me divierte mucho jugar a ser modelo y no me aleja de mis objetivos. Podría algún día probar también con la actuación”, concluye, como aseguran los espe- cialistas, la “gran” promesa argenti- na del esquí.

por Gaby Balzaretti S(Producción: Sol Miranda)

Agradecimientos: Fotos:Oscar Cecere @oskarcecere