Tiziano Gravier rompió el silencio luego de la golpiza que recibió en rosario: "Estoy angustiado"

Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, reicibió el alta médica. El deportista pudo volver a su casa para empezar el proceso de recuperación, luego de la cirugía a la que debió ser sometido por la golpiza que sufrió a la salida de un boliche en Rosario.

En diálogo con ¡HOLA!, Tiziano Gravier rompió el silencio sobre el terrible momento que vivió: "Hoy estoy angustiado, un poco triste. Me cuesta concentrarme y pienso mucho en lo que pasó. En un país civilizado, romperle la mandíbula a alguien está mal, no importa quién sea. Estoy de acuerdo que la justicia debería actuar con la misma rapidez y eficiencia siempre".

Alejandro Gravier, Valeria Mazza y Tiziano Gravier retirándose de la clínica. PH: Tadeo Jones.

Como si eso fuera poco, Tiziano Gravier quiso expresar que es consciente de que el hecho de ser el hijo de Valeria Mazza hizo que su caso tome otra dimensión y rápidamente se viralice, pero que espera que la justicia obre de la misma forma con todas las víctimas que denuncien una agresión de este tipo.

Tiziano Gravier manifestó: "Mi mensaje es que quiero que se cumpla la ley para que quede claro que estas cosas no pueden seguir pasando y que cualquiera que cometa un delito debe asumir las consecuencias. No importa quién sea, porque hoy me tocó a mí, pero tengo claro que no soy el primero que sufre este tipo de ataques y Tiziano podría haber sido cualquiera. O sea, Tiziano somos todos”.

Tiziano Gravier subiéndose al auto. PH: Tadeo Jones.

La mamá de uno de los atacantes de Tiziano Gravier reveló otra versión de los hechos

Elizabeth se llama la mamá de Jesuán, uno de los acusados por la golpiza que recibió Tiziano Gravier. La mujer habló con Diario La Capital y expresó: "Lo que me contó Jesuán es que él salió a fumar y este chico, Tiziano, lo miraba. Hasta que en un momento le dijo a Jesuán: '¿Qué mirás bobito?' Entonces se acercó Franco y Jesuán le dijo: 'Este me bardeó'. Y seguro algo más les dijeron. Después pasó lo que se vio en la tele: se acercaron y le pegaron".

Según su relado, sería Tiziano Gravier quien inició el conflicto al atacar verbalmente a Jesuán. Sin embargo, nada está dicho todavía, los acusados están detenidos y el abogado buscará apelar la detención.